04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’de e-ticaret pazarına yönelik olarak güvenli ödeme hizmeti sunan fintech şirketi Finartz, e-ticarette ödeme işlemlerinin güvenliği konusunda geliştirdiği 3D Secure 2.0 yazılımıyla dünyada güvenli ödeme işlemlerinin geçerliliği konusunda otorite kuruluş olan EMVCo’dan sertifika alan ilk Türk şirket oldu.
31 ülkeden 71 şirketin onaylanarak sertifika aldığı 3DS Secure 2.0 alanında 3 farklı ürünle listede yerini alan Finartz, aynı zamanda dünyada bu alanda lisanslı 3 ürünü bulunan 71 şirketten de 2’cisi oldu.
Yerli fintech şirketi Türkiye’nin yanısıra dünya genelinde kullanıma sunacağı yazılımıyla finans sektöründe, finans teknolojileri alanında hizmet ihracatı yapan ilk firmalardan biri olmayı da hedeflediğini duyurdu.
TÜRKİYE FİNANS ALANINDA YAZILIM İHRAÇ EDECEK
2016 yılında finansal teknoloji alanında güvenli ödeme sistemleri geliştirmek üzerine kurulan Finartz, bu alanda ödeme sistemleri altyapıları, entegrasyon hizmetleri, sadakat programları, mobil pos, dijital cüzdan ve sanal pos konusunda yazılımlar geliştiriyor.
Geçen 6 ayda geliştirdiği 3D Secure 2.0 yazılımının sahip olduğu EMVCo sertifikasyonuyla dünyada bir Türk şirketi olarak ilke imza atan Finartz, yeni hedefini, Türkiye’yi finansal teknolojiler alanında hizmet ihraç eden bir konuma taşımak olarak açıkladı.
Türkiye’de birçok e-ticaret sitesi ve dijital cüzdana altyapı ve platform desteği sağladıklarını belirten Finartz’ın kurucusu ve Genel Müdürü Cihan Demir, yüzde 100 Türk sermayesiyle kurulan bir şirketin EMVCo sertifikasyonuna sahip bir ürün geliştirmiş olmasının Türkiye’nin finansal teknolojiler ihraç eden bir konuma gelmesinin güçlü bir destekçisi olacağının altını çizdi.
KİMLİK HIRSIZLIĞINA ENGEL OLACAK
Geliştirdikleri 3D Secure 2.0’ın avantajlarını anlatan Cihan Demir, e-ticarette satıcının, alıcıya dair kimlik doğrulama sürecindeki ihtiyacını en hızlı, kullanıcı deneyimini ön planda tutarak ve güvenli şekilde karşılayan 3D Secure 2.0’ın sağladığı akıllı güvenli çözümlerin, e-ticarette alıcıyı da koruduğuna dikkat çekti.
Demir, “Sahip olduğu akıllı doğrulama yöntemi sayesinde alıcının satın alma davranışlarına aykırı işlemleri yapay zeka ile kontrol eden 3D Secure 2.0, kimlik hırsızlığının önündeki en güçlü engellerden biri haline geliyor” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!