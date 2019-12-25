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Vodafone Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde toplam 250 adet ULAK yerli baz istasyonunu canlıya alarak ticari şebekesinde en fazla aktif ULAK baz istasyonuna sahip operatör oldu. Firmadan yapılan açıklamaya göre Vodafone, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars’ta hizmete sunduğu ULAK baz istasyonlarıyla toplam yaklaşık 12 bin kilometrelik alanda 200 binin üzerinde aboneye hizmet verecek.

Vodafone’un canlıya aldığı ULAK baz istasyonları için Rize’de düzenlenen açılış törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, şöyle konuştu:

“Teknolojiyi talep eden değil arz eden, ithal eden değil ihraç eden bir ülke olmak için canla başla çalışıyoruz. Bu çabamızın en güzel sonuçlarından biri de, yerli ve milli şebekeler açısından hayati önem taşıyan ULAK Projesi. ULAK, 4G mobil iletişim teknolojilerine sahip baz istasyonları demek. Bu istasyonların bütün donanım ve yazılım bileşenleri, Aselsan, Netaş ve Argela tarafından, milli ve yerli imkanlarla, Türk mühendislerince geliştirildi. ULAK Projesi ile gelecek nesil mobil iletişim altyapısı ürünlerinin milli imkânlarla sağlanması amaçlandı. Bu amacın 5G ve ötesi yönünde güçlendirilmesi, küresel anlamda rekabetçi ve yeni bir endüstri oluşturulmasını sağlayacak. Yerli ve milli ürün ekosisteminin büyümesini önceliklerinden biri olarak gören Vodafone, ULAK yerli baz istasyonunun ticari olarak hizmet verebilmesi için en fazla destek veren şirket oldu. Vodafone, şu anda ticari şebekesinde en fazla aktif ULAK baz istasyonu olan mobil operatörümüz. Vodafone, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerindeki 4 ilde toplam 250 ULAK baz istasyonu kullanıyor. Bu anlamda gösterdikleri hassasiyetten dolayı sizlerin huzurunda kendilerine teşekkür etmek istiyorum.”

'EN FAZLA DESTEK VEREN ŞİRKETİZ'

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan ise şunları kaydetti:

“Vodafone olarak, ULAK yerli baz istasyonu için ilk günden bu yana en fazla destek veren şirketiz. Ticari şebekesinde en fazla aktif ULAK baz istasyonu olan operatörüz. Vodafone ve ULAK ekipleri, 40 uzmanla 2 bin 500 adam/gün boyunca yakın çalışarak projenin hayata geçirilmesini sağladı. Dileğimiz, dijital geleceği yerli ürün ve hizmetlerle karşılayabilmek. Türkiye’nin dijitalleşme çıtasını yükseltmekte ULAK’ın önemli payı olacak. Biz de Vodafone olarak, yerli ve milli üretimi desteklemeye devam edeceğiz.”

Vodafone, ULAK çalışmalarına Aralık 2016’da başladı. Şubat 2017’de 250 ULAK baz istasyonu için sipariş veren Vodafone, ürünün geliştirme sürecine 40’ı aşkın uzmanıyla, bugüne kadar toplam 2 bin 500 adam/gün’den fazla katkıda bulundu. ULAK, Vodafone’un da katkısıyla 2-3 yıl gibi kısa bir sürede sahalarda yerini alarak ticari şebekelerde de kullanılmaya başladı. Bir yıldan uzun süredir ULAK ile 2 haftalık detaylı teknik raporlar paylaşan Vodafone, ürünün en hızlı şekilde uluslararası standartlarda hizmet vermesine katkı sağlıyor. ULAK konusunda en çok adım atan ve icraat yapan şirket olarak Vodafone, Temmuz 2019 itibarıyla ULAK baz istasyonlarını ticari şebekesinde canlıya almaya başladı. Vodafone, şu anda, ticari şebekesinde en fazla aktif ULAK baz istasyonu olan operatör konumunda bulunuyor.

71 YERLİ FİRMAYLA İŞBİRLİĞİ

Yerli ve milli ürün ekosisteminin büyümesini önceliklerinden biri olarak gören Vodafone, 2017'de başlattığı KOBİ Seferberliği ile yerli üretimde KOBİ'leri odağına aldı. Vodafone, şirket içinde kurduğu Yerlileştirme Komitesi ile satın alma süreçlerinde yerli üreticileri pozitif ayrımcılık yaparak önceliklendiriyor. Yerli tedarikçi olmak için başvuran her iki şirketten birini ekosistemine dahil eden Vodafone, halihazırda toplam 71 yerli firma ile çalışmalarına devam ediyor. Vodafone ayrıca, İTÜ Vodafone Future Lab inovasyon merkezinde yaklaşık 30 yerli girişimci iş ortağıyla birlikte geleceğin teknolojilerine dayalı çözümler geliştiriyor.