HABERTURK.COM

Yerli girişimlerden CY Vision, ABD’nin Las Vegas kentinde gerçekleşen CES 2022 tüketici elektroniği fuarına katılarak, otomotiv sektörü için geliştirdiği 3D Artırılmış Gerçeklik AR-HUD (3D Augmented Reality Head-Up Displays) teknolojisini tanıttı.

Merkezi Silikon Vadisi’nde bulunan CY Vision, zorlu araç ortamlarının güçlüklerine yönelik artırılmış gerçeklik (AR) deneyimleri sunan holografik 3 boyutlu görüntü teknolojileri geliştiriyor.

Girişim tarafından geliştirilen 3D AR-HUD, her türlü hava koşulunda ve mesafede sürücüye en geniş görüş açısını veren ve gerçek anlamda derinlik ve üç boyutlu görüntü ile artırılmış gerçeklik deneyimi sunan ön cama yansıtma teknolojisi olarak nitelendiriliyor.

Togg'un etrafında şekillenen mobilite ekosisteminin paydaşlarından biri de olan CY Vision, Togg'un 2019 yılındaki lansmanında geliştirdiği teknolojileri katılımcılara sergilemişti.

'YENİ BİR HOLOGRAFİK YANSITMA GELİŞTİRDİK'

CY Vision CEO’su Orkun Oğuz, "Biz yeni bir holografik yansıtma yaklaşımı geliştirdik. Yeni nesil araçlara sürekli derinliği olan gerçek anlamda artırılmış gerçeklik deneyimi sunarken, işlemci ihtiyacı ve kapladığı yer açısından gereksinimleri de azaltıyoruz. CY Vision bu teknolojiyle mobilitede ve diğer birçok alanda artırılmış gerçeklik deneyimleri yaşatacak bir konuma ulaştı" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, CY Vision tarafından geliştirilen teknoloji, otomotiv sektöründeki yeni nesil, elektrikli ve otonom araçların sürücü ve yolcuları için güvenli ve metaverse gibi daha kapsayıcı deneyimler yaratan bir dizi artırılmış gerçeklik uygulaması geliştirmelerine olanak veriyor.

TEMELİ 30 YILLIK ARAŞTIRMAYA DAYANIYOR

Girişimin 3D AR-HUD teknolojisinin, aynı zamanda şirketin Kurucu Ortağı Prof. Dr Hakan Ürey’in 30 yıllık araştırmalarıyla geliştirdiği yeni bir holografik yaklaşıma dayandığı kaydedildi.

Koç Üniversitesi’nde elektrik mühendisliği profesörü olan Ürey'in, optik yansıtma ve görüntüleme konularında lisanslanmış 50’den fazla patentinin ve mikrolektromekanik sistem bağlantılı sensorlar, holografi ve optik tasarım konularında da yayınlanmış 200 makalesinin bulunduğu belirtildi.