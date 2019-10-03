03 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
A400M Uçakları Retrofit Sözleşme Töreni için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYTUR Tesisleri'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Turhan, Kayseri Havaalanı, şehir içi ulaşım, kara yolları ve yüksek hızlı tren projesine ilişkin ilgililerden bilgi aldığını, Kayseri'ye hak ettiği projeleri en kısa sürede kazandırmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.
Bir gazetecinin "Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin ne aşamada olduğunu" sorması üzerine Turhan, "Net bir tarih yok, ihale hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki yıl projesi tamamlanıp bittiğinde, netleştiğinde ihalesini yapmayı planlıyoruz. İnşallah hedefimiz 2023" diye konuştu.
YOL VE KÖPRÜ ÇALIŞMASI TAMAMLANIYOR
Turhan, Kayseri Havalimanının genişletilmesine ilişkin soruyu yanıtlarken de buraya yeni bir pist yapılması konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Bakan Turhan, Boğazköprü mevkisindeki yol ve köprü çalışmasına ilişkin, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç diyor ki 'Hızlandırdık, 29 Ekim'de açıyoruz'. Başkanımız bizden daha hızlı" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri Şehir Hastanesi - Belsin raylı sistem hattının yatırım programına alınması konusunda gerekli onayı verdiğini anlatan Turhan, "Önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacak ve hızlı bir şekilde tamamlanacak" dedi.
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