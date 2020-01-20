"İnşallah Hadim'e bir kayak tesisi kazandırma projemiz var. Bunu gerçekleştirmek için de çalışacağız. Yerköprü'de yaz aylarında ayrı bir güzellik, kış aylarında ayrı bir güzellik oluyor. Bu nedenle yazın olduğu kadar kışın da yoğun ziyaretçi alıyor. Ziyaretçi sayısının daha da artacağını düşünüyoruz. Hadim'in merkezi oldukça soğuk ve karlı iken Yerköprü'de daha ılıman bir hava hakim olabiliyor. Bu nedenle Hadim'den Yerköprü'ye giden ziyaretçi, farklı hissedebiliyor."