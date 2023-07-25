"Yerinde Dönüşüm" projesinde 100 bin başvuru

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Mehmet Özhaseki, "Deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracak "Yerinde Dönüşüm" projemize 8. günde başvuru sayısı 100.000'i buldu. Bu müracaatların 86 bin 833’ü konut ve 13 bin 167’si iş yeri şeklinde gerçekleşti. Her daim yanımızda olup bizlere güvenini gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz; bir ve beraberiz. Şehirlerimizi güvenli bir şekilde inşa ederek eski canlılığına hep birlikte kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracak "Yerinde Dönüşüm" projemize 8. günde başvuru sayısı 1⃣0⃣0⃣.0⃣0⃣0⃣'i buldu.



Bu müracaatların 86 bin 833’ü konut ve 13 bin 167’si iş yeri şeklinde gerçekleşti.



Her daim yanımızda olup bizlere güvenini gösteren tüm… pic.twitter.com/cj2l7U6MgV — Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) July 25, 2023

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.