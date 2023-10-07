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        Haberler Yaşam Yerin altından gelen şifa!

        Yerin altından gelen şifa!

        Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yer altından birçok zorluğa rağmen çıkarılan kilin birçok faydası bulunurken, köylünün ise adeta ekmek kapısı oluyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 10:37 Güncelleme: 07.10.2023 - 10:37
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          Sivas'ın Altınyayla ilçesine uzaklığı 16 kilometre olan Mutubey köyü sakinleri Killik mevkiinde yer altından kil çıkartıyor.

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          Köylülerin kazma küreklerle yerin yaklaşık 3 metre altından bin bir zorlukla çıkardıkları kilin faydası ise saymakla bitmiyor.

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          Kil, özellikle cilt ve saç temizliğinde sıklıkla kullanılıyor.. Köy sakinleri bu alanın değerlendirilerek ekonomiye kazandırılmasını istiyor.

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          ÇIKARTILMASI BİR HAYLİ ZOR

          Köy Muhtarı Daim Danişment, insan gücüyle kilin çıkartılmasının zor olduğunu ifade ederek, “Bu kilin özelliği çok. Şampuan olarak kullanılınca saçta kepek yapmıyor. Maske olarak kullanılıyor. Bazı bayanlar yiyor. 2-3 metre toprağın altından çıkartıyoruz ama fazla değerlendiremiyoruz. Buranın değerlendirilmesini istiyoruz.

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          Rağbet çok ama çıkartması zor. 100-200 kilo kil çıkartmak için en az bir gün uğraşıyorsun. Buradan götürüp satanlar var. Burası en az 150 yıllık. Buranın asıl kaşifi Veli Kılavuz, o çıkartıp at arabası ve eşek arabasıyla götürüp köylerde satarlardı” dedi.

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          “EKONOMİYE KAZANDIRILMASINI İSTİYORUZ”

          Köy sakini Mustafa Doğan, kilin ekonomiye kazandırılmasının gerektiğini söyleyerek, “Kilden maske yapıyorlar, saç dökülmesine iyi geliyor. Birçok faydası var. Rağbet oluyor. Çıkartması biraz zor. Ekonomiye kazandırılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

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