Yerin altından gelen şifa!

Rağbet çok ama çıkartması zor. 100-200 kilo kil çıkartmak için en az bir gün uğraşıyorsun. Buradan götürüp satanlar var. Burası en az 150 yıllık. Buranın asıl kaşifi Veli Kılavuz, o çıkartıp at arabası ve eşek arabasıyla götürüp köylerde satarlardı” dedi.