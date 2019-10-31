Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Yerel ve Konsolide Bankacılık İstatistikleri Gelişmeleri - Haziran 2019" verilerini açıkladı.

2019 Haziran döneminde, Türkiye’deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları, 2018 sonuna göre yüzde 5,5 artışla 302 milyar dolar olurken, banka dışı sektörden olan yabancı para alacakları ise yüzde 4,8 artışla 186,1 milyar dolara çıktı.

Türkiye’deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para yükümlülükleri 2018 sonuna göre yüzde 5,8 artışla 342,9 milyar dolara, banka dışı sektöre olan yabancı para yükümlülükleri ise yüzde 12,1 artışla 247,5 milyar dolara yükseldi.

Türkiye’deki bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları, aynı dönemde yüzde 3,8 artışla 34,3 milyar dolar, bankalardan alacakları ise yüzde 5,3 artarak 24,5 milyar dolar oldu.

Türkiye’deki yerli bankaların nihai borçluya göre toplam yurt dışı alacakları, 2018 sonuna göre yüzde 2,0 azalışla 23,3 milyar dolar, bankalardan alacakları ise yüzde 3,7 düşüşle 13,7 milyar dolar seviyesine geriledi.