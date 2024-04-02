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31 Mart yerel seçimlerinde; 48 milyon 256 bin 541 seçmen oy kullandı. Katılım oranı yüzde 78,6 olarak gerçekleşti. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre dikkat çekici oranlar da ortaya çıktı.

HANGİ SİYASİ PARTİLER YÜZDE 1'İN ALTINDA KALDI?

9 siyasi parti yüzde 1'in üzerinde oy aldı. 25 siyasi parti ise bu oranın altında kaldı.

O partiler arasında; HÜDA-PAR yüzde 0,56; Türkiye İşçi Partisi yüzde 0,40, Demokrat Parti yüzde 0,35, DEVA yüzde 0,33 oy oranıyla yer aldı.

Memleket Partisi, Gelecek Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi de yüzde 1'in altında oy oranı ile seçimi tamamladı.

Demokrat Parti Antalya’nın Kumluca ve Gümüşhane’nin Şiran ilçelerinde seçimi kazandı. Türkiye İşçi Partisi Hatay Samandağ’da, DEVA partisi Adıyaman Çelikhan’da; DSP ise Eskişehir’in Mihalıççık ilçelerinde seçim yarışını önde tamamladı. Memleket Partisi ise Yozgat'ın Sorgun İlçesi Bahadın beldesinde belediye seçimini kazandı.