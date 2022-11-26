Tayvan'da yerel seçimler sonrası istifa

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Merkezi Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ada'daki 17 bin 649 merkezde oy verme işlemi sabah saatlerinde başladı. Yaklaşık 23,5 milyon nüfuslu Ada'da 19,13 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Oy kullanabilecek kişi sayısı nüfusun yüzde 82'sini oluşturuyor. Seçimlerde 16 vilayet ve 6 büyükşehrin belediye başkanları, yerel meclis üyeleri ve alt düzeydeki yerel yöneticiler belirlendi. Ayrıca seçmen yaşının 20'den 18'e düşürülmesini öngören anayasa değişikliği oylandı. Seçimlerde ilk gelen sonuçlara göre başkent Taipei dahil olmak üzere birçok bölgede zafere ulaşan ana muhalefet partisi Koumintag (KMT) oldu.

ANA MUHALEFETİN ZAFERİ SONRASI PARTİDEN İSTİFA Tayvan'ın muhalefette partisi Koumintag yerel seçimlerde zafere ulaşırken, Tayvan lideri Tsai Ing-wen sorumluluğu kabul ettiğini belirterek parti başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

PELOSİ'NİN ZİYARETİ SONRASI İLK SEÇİM Tayvan, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustos başında ziyaretinin ardından Washington ile Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin arasında yaşanan gerilimin ardından ilk kez sandık başına gitti. Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü. Ziyaretin ardından Çin, Tayvan çevresindeki askeri varlığını artırmış, Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları ve gemi devriyelerini sürekli hale getirmişti.

ÇİN - TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen Komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti. İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek burada geçici hükûmet kurmuştu. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hâla sürüyor. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.