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        Haberler Gündem Yerel seçimler öncesi AK Parti'de temayül yoklaması hafta sonunda başlıyor

        Yerel seçimler öncesi AK Parti'de temayül yoklaması hafta sonunda başlıyor

        31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken partilerin hazırlıkları da hızlandı, aday belirleme süreçleri başladı. Şunun şurasında seçime 4 ay var, tabii bazı şehirlerde adaylar çok merak ediliyor. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere bazı kritik illerde hem ittifaklar hem de adaylar üzerinden tartışmalar sürüyor. Peki belediye başkan adayları ne zaman ilan edilecek? Habertürk'ten Esra Toptaş'ın haberi

        esrab@cyh.com.tr
        Giriş: 23.11.2023 - 16:39 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:39
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        AK Parti adaylarını ne zaman açıklayacak?
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        AK Parti'de seçim kampanyası ne zaman başlayacak? Kampanyalar ne zaman başlayacak? CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçilir seçilmez bir açıklama yapmıştı hatırlanacağı üzere. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun, Ankara’da Mansur Yavaş’ın, Aydın’da da Özlem Çerçioğlu’nun yeniden aday gösterileceğini söylemişti. CHP’de diğer şehirler için yoklamalar, anketler devam ediyor.

        İMAMOĞLU VE MANSUR'UN KARŞISINA KİM ÇIKACAK?

        Kuşkusuz yerel seçimde gözler İstanbul ve Ankara’da olacak. Siyaset kulislerinde en çok konuşulan konu İmamoğlu ve Yavaş’ın karşısına aday olarak kim çıkacak? İstanbul için de Ankara için de adı geçen çok isim var. Kamuoyu AK Parti’nin adaylarını ne zaman öğrenecek sorusuna geri dönecek olursak… AK Partideki kaynaklarımdan öğrendiğim bilgiye göre; bu hafta sonu itibariyle temayül yoklamaları başlıyor tüm şehirler için.

        ARALIK'IN İLK HAFTASINA ÜST KURUL OLUŞTURULACAK

        Temayül yoklamalarının ardından bir alt kurul oluşturulacak. Alt kurulda aday adayları arasından bir eleme yapılacak. Ardından aralık ayının ilk haftası itibariyle üst kurul oluşturulacak ve isimler netleşmeye başlayacak. Belirlenen isimlerin rakipleriyle karşılaştırmalı anketleri yapıldıktan sonra da nihai karar verilecek. Aralık sonu itibariyle AK Parti’nin adaylarını açıklaması öngörülüyor. Tabi İstanbul, Ankara ve İzmir adayları diğer adaylarla birlikte mi açıklanır yoksa 3 büyük şehrin adayının açıklanması daha sonraya mı bırakılır henüz bilinmiyor.

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        #AK Parti adaylar
        #haberler
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