Yerel seçimler ne zaman yapılacak?
Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre mahalli idareler seçiminin yapılacağı tarih duyuruldu. Açıklama sonrasında yerel seçimlerin kaç yılda bir yapıldığı ve güncel yerel seçim tarihine ilişkin araştırmalar hız kazandı. İşte yerel seçim hakkında merak edilenler...
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Yerel seçimlerin tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yerel seçimlerde bilindiği gibi belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar belirlenmektedir. Peki, "Yerel seçimler nhangi tarihte yapılacak?" İşte Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ile 2024 yerel seçim takvimi...
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YEREL SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre yerel seçimler 31 Mart 2024'te yapılacak.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçimler ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Seçmen kütüğü güncellemeleri, 1 Ekim tarihinden YSK tarafından belirlenecek seçim takvimi başlangıç tarihine kadar yapılabilecek.
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