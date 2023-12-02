Yerel seçim takvimi Resmi Gazete'de! 2024 Yerel Seçim ne zaman?
Yerel seçim tarihi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayınlanan takvimin ardından belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre, Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olacak. İşte 2024 yerel seçim tarihi...
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 2024 yerel seçim tarihleri takvimini yayınladı. Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleştirilecek yerel seçimler takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleştirilecek mahalle ve muhtarlık seçimleri için başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 Pazartesi olarak belirlendi. 2 Ocak günü ise seçime katılacak siyasi partiler YKS tarafından ilan edilecek. İşte 2024 yerel seçim takvimi tarihlerine ilişkin merak edilenler...
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SEÇİM TAKVİMİ RESMİ GAZETE'DE!
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin seçim takvimi Resmi Gazete’de yayımlandı. Seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.
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YEREL SEÇİM TARİHİ NE ZAMAN?
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin "Seçim Takvimi" Resmi Gazete’de yayımlandı.
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SEÇİM TAKVİMİ 1 OCAK'TA BAŞLIYOR!
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.
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SEÇİME KATILACAK SİYASİ PARTİLER 2 OCAK'TA İLAN EDİLECEK!
Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.
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Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00’ye kadar teslim edecek.
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SEÇİM YASAKLARI 21 MART'TA BAŞLAYACAK
Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.
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