Türkiye yerel seçimleri (Belediye ve muhtarlık seçimleri) ne zaman yapılacak?
Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için gerçekleştirilecek olan Türkiye yerel seçim tarihi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Son yerel seçimler 2019 yılında gerçekleştirilirken 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri ise 14 ve 28 Mayıs günlerinde gerçekleştirildi. İşte 2024 yerel seçim tarihleri takvimi...
- 1
Yerel seçim tarihleri 2024 vatandaşların gündeminde yer alıyor. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu ise 28 Mayıs'ta gerçekleştirilmişti. Türkiye Genel seçimlerinin ardından gözler "Türkiye yerel seçimleri ne zaman yapılacak? Belediye ve muhtarlık seçimleri hangi tarihte olacak?" sorularına çevrildi.
- 2
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?
Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 yılında yapılması planlanıyor. 5 yılda bir gerçekleştirilen seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.
- 3
2024 YILI SEÇİM TAKVİMİ
2024 yılında yerel seçimler (belediye seçimleri) gerçekleştirilecek. 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler ise şunlar;
- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
-
- 4
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.