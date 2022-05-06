Yerel seçim sonrası Johnson zorda

İngiltere, Galler ve İskoçya'da yerel yönetimler, Kuzey İrlanda'daki parlamento seçimlerinin ardından başlayan oy sayma işlemi devam ediyor. İngiltere'de 146 belediyeden 86'sının sonucu belli olurken; Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'ya ilişkin henüz bir veri açıklanmadı.
Buna göre, Muhafazakar Parti daha önce elinde olan belediyelerden 9'unu kaybederken, bunlardan 5'i İşçi Partisi'ne, 1'i Liberal Demokratlara, 3'ü diğer partilere gitti.
Muhafazakarların kazandığı belediye sayısı 23'te kalırken; İşçi Partisi 40, Liberal Demokratlar 4 ve diğer partiler de 19 belediyede zafer ilan etti.
Muhafazakarların kaybettiği belediye meclisi üye sayısı 132 olurken; İşçi Partisi 39, Liberal Demokratlar 55, Yeşiller ise 24 yeni koltuk kazandı.
Johnson üzerindeki baskı artıyor
Muhafazakar Parti'nin kaybettiği belediyeler arasında Londra'daki Wandsworth ve Westminster de yer aldı.
Hem İşçi Partisi'nin 1964'teki kuruluşundan bu yana ilk kez Westminster'ı kazanması hem de ülke genelindeki kayıplar, Başbakan Boris Johnson üzerindeki baskıyı artırdı.
Muhafazakar belediye meclisi üyeleri, Başbakanlıkta Kovid-19 salgını kurallarını ihlal eden partilerin yanı sıra artan hayat pahalılığının yerel seçimler üzerinde etkisi olduğunu belirterek, partinin lideri Başbakan Johnson'ı eleştirdi.
Koltuğunu kaptıran Carlisle Belediye Meclisi Başkanı, BBC'ye yaptığı açıklamada, sonuçların sadece Başbakanlıktaki partilerden kaynaklanmadığını belirterek, "Esasen, insanların artık Başbakan'ın gerçeği söyleyeceğine dair bir güveni olduğunu sanmıyorum." dedi.
Muhafazakar Parti'nin 4 sandalye kaybettiği Portsmouth Belediyesindeki Muhafazakarların lideri Simon Bosher, Johnson'ın "aynaya iyi ve güçlü bir şekilde bakması" gerektiğini ifade ederek, hükümette olanların bedellerini koltuklarını kaybedenlerin ödediğini söyledi.
Muhafazakar Parti milletvekili Roger Gale de Başbakanı eleştirenler arasında yer aldı. Gale, Ukrayna'daki duruma rağmen Johnson'ın gitme zamanının geldiğini kaydetti.
"Seçmen mesaj gönderdi"
Johnson, bir okulu ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Kesinlikle karışık bir sonuç durumu var. Ülkenin bazı bölgelerinde zor bir gece geçirdik ancak diğer yandan ülkenin diğer bölgelerinde hala Muhafazakarların ilerlediğini ve uzun süredir Muhafazakarlara oy vermeyen yerlerde oldukça dikkate değer kazanımlar elde ettiğini görüyorsunuz."
Başbakan, seçmenlerin bakanlara kendilerini ilgilendiren konulara odaklanmaları mesajı gönderdiğini de söyledi.
Johnson, para cezası aldığı Başbakanlıktaki partiler nedeniyle hem partisinden bazı milletvekilleri hem de muhalefet partilerinin istifa çağrısıyla karşı karşıya kalmıştı.
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