Seçim yasaklarının sona ermesi ile birlikte tüm son dakika gelişmelerini takip etmeye devam ederken seçim özel sayfamızdaki grafikler de sürekli güncellenecek.

Başta gözlerin çevrildiği İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyüksehirlerdeki sonuçlarla birlikte 81 ilin ve tüm ilçelerin sonuçları anlaşılır grafiklerle tüm detayları ile ekranınızda olacak.

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