Yerel Seçim 2019: Kılıçdaroğlu ve Akşener, Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmemesini nasıl yorumladı?

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AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bir kaç gün önce "aday" olarak İstanbul'da gazetecilerle buluşmasında görevinden istifa etmeyeceğini net bir şekilde açıkladı. Yıldırım, "Hukukun olduğu yerde etik konuşulmaz. TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmeme konusundaki kararımda değişiklik yok" sözleriyle, kendi açısından tartışmalara noktayı koydu.
Muhalefet partileri, hukuki ve etik olarak Yıldırım'ın istifa etmesi gerektiğini ifade etmelerine karşın, Yüksek Seçim Kurulu ya da Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyi düşünmüyor. Peki muhalefet partileri CHP ve İYİ Parti liderleri, Yıldırım'ın istifa etmeme kararını nasıl değerlendiriyor?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yıldırım'ın istifa etmemesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu, ancak seçim kampanyasını bu tartışma üzerinden götürme taraftarı değil. BBC Türkçe'nin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu'na göre Yıldırım'ın istifa etmemesinin nedeni, "zaten seçimi kazanamayacak" olmasından kaynaklanıyor:
"İstifa etmesine gerek yok. Zaten tekrar gelecek buraya, Ankara'ya.
"Bu yetiyor bize. Binali bey de farkında bu durumun. Tabloyu görmemesi mümkün değil."
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sorumuz üzerine, Binali Yıldırım tecrübesindeki bir siyasetçinin, istifa tartışmalarına malzeme olmaması gerektiğine dikkat çekti.
Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı görevini bırakması gerektiğini belirten Akşener, "Binali Bey, bakanlık, başbakanlık yaptı, kaç kez seçim geçirdi. Ben İstanbul'u kaybedeceğini gördüğüne inanıyorum" dedi.
Partisinin Balıkesir Belediye Başkan adayı olan TBMM Katip Üye İsmail Ok'un, yasal bir zorunluluk olmamasına karşın TBMM Başkanlık Divanı'ndaki görevinden istifa kararı aldığını anımsatan Akşener, şu görüşleri dile getirdi:
"İsmail bey, 'alacağım' diyor. İnanç böyle bir şeydir. Binali Yıldırım tecrübesindeki bir isme, istifa etmeme tavrı yakışmadı. Binali bey, tecrübeli bir siyasetçi, bakanlık, başbakanlık yapmış, şimdi Meclis başkanı. Bu kadar devlet umuru görmüş bir insan.
"Normal şartlarda Binali Bey böyle şeylere tenezzül etmemesi gereken bir konumda. Ama anlaşılıyor ki Ak Parti, sayın Erdoğan, Binali bey, büyük ihtimal seçimle ilgili soru işareti taşıyorlar ki, tekrar Meclis Başkanlığı seçimi olmasın diye istifa ettirmiyorlar. İstanbul'un alınmasına yönelik soru işareti taşıdıklarını düşünüyorum. Çünkü Ekrem İmamoğlu sürpriz yapabilir."
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