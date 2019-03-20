Yerel Seçim 2019 - Hayalimdeki İzmir: 'Kentsel dönüşümü aşmış bir kent istiyorum'

https://youtu.be/Q2lUutL3GAM

İzmir Bayraklı semtindeyiz. Doğma büyüme İzmirli olan Ayla Köse, Bayraklı için 'İzmir'in en güzel yeri. İyi ki de Bayraklı'da doğup büyümüşüm' diyor.

Ancak Ayla'ya göre İzmir'in ve Bayraklı'nın eksikleri de yok değil: "Kentsel dönüşüm dediler... Beklettiler. İnsanlar bir çivi çakamıyor artık."

BBC Türkçe'den Özge Özdemir, Ayla Köse'nin İzmir'ine tanık oldu.

https://youtu.be/I3t3Rqm-WPY

https://youtu.be/ffTEA1cRPDA

https://youtu.be/bx1rSh-1haM