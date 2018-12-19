Yerel Seçim 2019 - CHP'nin İmamoğlu ve Yavaş tercihlerinde hangi kriterler öne çıktı?

19 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
CHP'de 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimleri için kritik bir eşik daha aşıldı. Seçim işbirliği için varılan uzlaşma doğrultusunda İYİ Parti'nin aday çıkarmayacağı Ankara, İstanbul, Antalya ve Adana'nın da dahil olduğu 68 yerin adayları Parti Meclisi'nde (PM) yapılan oylamalarla belirlendi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında önce Merkez Yönetim Kurulu toplandı ve 60 üyeli PM'ye sunulacak liste yeniden gözden geçirildi.
Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan PM'de İstanbul için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara için de partinin 2014 seçimlerindeki adayı Mansur Yavaş'a onay çıktı.
PM toplantısı öncesi en çok merak edilen Ankara adayının açıklanıp açıklanmayacağıydı. Zira, parti içinde yöneticilerin de aralarında bulunduğu geniş bir kesim, 2014 seçimlerinde de aday gösterilen ancak yarışı kaybeden Mansur Yavaş'ın yerine "partili isim"le yarışa girilmesini savunuyordu.
Yavaş'ın, "kazanma şansı olmayacağı" için İYİ Parti'nin adaylığını reddetmesi nedeniyle, bu partinin de Yavaş'a olumsuz yaklaşacağı iddia ediliyordu. Ancak İYİ Parti yönetimi Yavaş için olumsuz görüş bildirmedi.
Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan PM'de, bazı üyeler gizli oylama yapılması ya da her üyenin tek tek irade beyanıyla Yavaş'ın adaylığı konusunda oy kullanması istendi. Edinilen bilgiye göre 12 PM üyesinin imzasıyla, "İrade beyanıyla oylama" yapılaması için önerge hazırlandı. Ancak PM'de bu önerge reddedildi ve yansıyan bilgilere göre 45 üyenin oyuyla Yavaş'ın aday gösterilmesi kararlaştırıldı.
Muhalif üyelerin, Yavaş'ın 2014 seçimlerinden hemen sonra partiden istifa ettiğini ve CHP kimliği ile anılmak istemediğini belirterek, aday gösterilmesine karşı çıktıkları belirtildi.
Adaylığının onaylanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hem de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür eden Mansur Yavaş'ın iki lidere ayrıca teşekkür ziyareti yapması bekleniyor.
CHP yönetiminin 2019 yerel seçim adayları tercihlerinde, belediyecilik deneyimi olan, parti yönetimi tarafından başarılı görülen ilçe belediye başkanlarının, geçen yıllara oranla daha fazla oranla büyükşehirlere kaydırılması dikkat çekiyor.
2014 yerel seçimlerinde İstanbul'da Şişli Belediye Başkanı olan Mustafa Sarıgül'ü aday gösteren CHP, bu kez AKP'den Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nı alan Ekrem İmamoğlu ile yarışa giriyor.
Ancak geçen yıllardan farklı olarak parti, Antalya, Adana, Bursa'nın da aralarında bulunduğu büyükşehirlerde, uzun süredir ilçe belediye başkanlığı görevi yapan isimleri büyükşehire kaydırdı.
Bu kapsamda Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 dönemdir belediye başkanı olarak görev yapan Mustafa Bozbey, bu kez Bursa Büyükşehir belediye başkan adayı oldu.
Antalya'da ise 2014 yerel seçimlerinde de büyükşehir adaylığı konuşulan ve 4 dönemdir Konyaaltı Belediye Başkanlığı görevini yürüten Muhittin Böcek, Adana'da ise Seyhan Belediye Başkanı olan Zeydan Karalar, büyükşehir adayı oldu.
Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Adana'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin yeniden aynı yerden aday gösterildiler.
CHP, partinin belediyeyi almasının zor olduğu Ağrı'da Ahmet Meriç Niğde'de Rasim Yılmaz, Sivas'ta ise Ali Akyıldız'ı aday gösterme kararı aldı.
CHP Bolu'da ise bu ilin miletvekili de olan Tanju Özcan'ı aday gösterme kararı aldı. Tanju Özcan, uzun yıllardır parlamenter olarak görev yapıyor ve CHP'nin şimdi muhalif olan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye en yakın isimlerden biri olarak tanınıyor.
Parti yönetiminin bu tercihinde, Özcan'ın ilindeki kişisel popülaritesinin yanısıra "Parti içi muhalefet tasfiye edildi" eleştirilerinin önünün kesilmesinin etkili olduğu yorumu yapılıyor.
CHP'nin belediye başkan adayı olarak belirlediği bir başka milletvekili ise Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet oldu. İYİ Parti ile ittifak görüşmeleri öncesinde adı büyükşehir için geçen Hürriyet, bu ilin İYİ Parti'ye bırakılması üzerine, PM'den merkez ilçe olan İzmit Belediye Başkan adaylığı için onay aldı.
CHP yönetimi Ankara ve İstanbul'da parti yönetimindeki ilçelerin belediye başkan adayların ise bu illerin belediye başkan adayları ile de görüştükten sonra yılbaşından önce belirlemeyi hedefliyor.
Partinin "kalesi" olarak bilinen İzmir'de, Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise yoğun yarış nedeniyle en sona bırakıldığı, bu il ve CHP'de olan ilçelerdeki adayların açıklanmasının Ocak ayını bulabileceği belirtiliyor.
CHP'nin İstanbul'da bazı ilçelere ise sürpriz isimleri aday göstermesi bekleniyor. Bu kapsamda en dikkat çekici isim ise 24 Haziran seçimleri sürecinde adı milletvekili adaylığı için geçen eski Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül.
Yargılandığı MİT Tırları davası nedeniyle 3 ay Silivri Cezaevi'nde kalan, ancak suçlamalardan beraat eden gazeteci Erdem Gül'ün İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Erdem Gül'ün adaylığının da İstanbul'un ilçeleri ile birlikte açıklanması bekleniyor.
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