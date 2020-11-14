Yerel esnafların desteklenmesi için kampanya başlatıldı - BURSA

AA

İnegöl Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile İnegöl Esnaf Odaları tarafından, "Esnafına sahip çık, alışverişini yerel esnaflardan yap" sloganıyla kampanya oluşturdu.Bu kapsamda ilçedeki birçok esnaf, sloganın yer aldığı afişleri kendi iş yerlerinin camlarına astı.

Esnaflardan İrfan Şekercibaşı, vatandaşların yerel işletmeleri daha çok tercih etmesi gerektiğini söyledi.Afişleri iş yerlerine astıklarını belirten Şekercibaşı, "Milletimiz duyarlı olursa bizler de memnun oluruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Duman da İnegöl esnafına herkesin destek vermesi gerektiğini dile getirerek, "Bu projeye de destek veriyoruz. İnegöl esnafı bu pandemi döneminde zorlandı. İnşallah elbirliği ile bu kampanyanın destekçisi olacağımıza inanıyorum." dedi.