Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu Aytemiz Alanspor'la 1-1'lik skorla berabere kaldı. Kente yayınlanan yerel gazeteler sayfalarında, futbolcuların oyununu eleştirerek, Trabzonspor´un 3 puana hasret kalmasına değindi.

Karadeniz Gazetesi, "Abdullah hoca bu takımla işin çok zor, Allah yardımcın olsun; Bu ayıp sizin", Taka Gazetesi, "Alanya'da çok farklı fırtına vardı; Umut ışığı", Günebakış Gazetesi "3 maçtır puan yüzü görmeyen bordo mavililer, Alanya'dan 1 puanla döndü; Gülmeyi unuttuk", Kuzey Ekspres Gazetesi "Mücadele varsa puan da var", Sonnokta Gazetesi de, "Her hafta kahır yaşatan 8 maçta sadece 6 puan toplayabilen Trabzonspor bizi bu moda soktu; Uykular haram oldu, çok sevdik yalan oldu" başlıklarını kullandı.