Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yere yığıldı, 4 saat sonra bulundu

        Yere yığıldı, 4 saat sonra bulundu

        Samsun'da 57 yaşındaki Mustafa Akıncı, yürüyüş yaparken yere yığıldı, 4 saat sonra yaşamını yitirdiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 22:41 Güncelleme: 02.01.2024 - 22:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yere yığıldı, 4 saat sonra bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un İlkadım ilçesi Muzaffer Önder Parkı'nda yürüyüş yaparken yere yığıldıktan 4 saat sonra fark edilen Mustafa Akıncı'nın (57), hayatını kaybettiği belirlendi. Akıncı'nın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Muzaffer Önder Parkı'nda meydana geldi.

        DURUMU FARK EDENLER 112'Yİ ARADILAR

        Parkta yerde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede yerde yatan kişinin Mustafa Akıncı olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

        YERE DÜŞTÜKTEN 4 SAAT SONRA İHBAR YAPILDI

        Parkta bulunan güvenlik kameraları incelendiğinde Mustafa Akıncı'nın saat 16.10'da parka geldiği ve yürüyüş yaptığı sırada yere yığıldığı görüldü. Çağrı merkezine ihbarın ise saat 20.00'de yapıldığı saptandı.

        Akıncı'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Akıncı´nın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hablemitoğlu cinayet şüphelisi yakalandı
        Hablemitoğlu cinayet şüphelisi yakalandı
        Sağanak yağış hayatı felç etti!
        Sağanak yağış hayatı felç etti!
        Seçil Erzan’ın kırık telefonundan flaş gelişme
        Seçil Erzan’ın kırık telefonundan flaş gelişme
        Yeni hocayı duyurdular!
        Yeni hocayı duyurdular!
        Dünyaca ünlü bisikletçi Melissa Hoskins hayatını kaybetti
        Dünyaca ünlü bisikletçi Melissa Hoskins hayatını kaybetti
        Taziyede hayatını kaybetti, yan yana gömüldüler
        Taziyede hayatını kaybetti, yan yana gömüldüler
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        İstanbul'da ramatçı vurgunu iddiası!
        İstanbul'da ramatçı vurgunu iddiası!
        Enes Ünal aylar sonra sahalara döndü!
        Enes Ünal aylar sonra sahalara döndü!
        MİT'ten İsrail istihbaratına operasyon!
        MİT'ten İsrail istihbaratına operasyon!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rekorunu açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rekorunu açıkladı
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Fenerbahçe'de kadro netleşiyor
        Fenerbahçe'de kadro netleşiyor
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"
        Habertürk Anasayfa