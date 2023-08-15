Yere düşen kulaklı orman baykuşu yavrusu kurtarıldı
Aksarayda yere düşen kulaklı orman baykuşu yavrusunu vatandaşlar yuvasına bıraktı
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Aksaray'ın Eskil ilçesinde yere düşen kulaklı orman baykuşu yavrusu, vatandaşlar tarafından yerine konuldu.
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Hükümet Konağı yanında bulunan parktaki ağaçta yuvası bulunan yavru kulaklı orman baykuşu, yuvasından düştü.
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Hükümet Konağı'nda çalışan Dursun Altan ve trafik polisi Muhammet Ateş, aşırı sıcaklardan dolayı susuzluktan bitkin düştüğü gözlenen yavru kuşu yerden alarak su verdi.
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Suyu içen yavru baykuş kendine gelirken, daha sonra yuvasına bırakıldı.
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