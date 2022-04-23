Survivor All Star heyecanı hız kesmeden yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Nefes kesen kıyasıya mücadelelerin yaşandığı Yarışmacılar için belki de en önemli oyun bu akşam oynanacak. Bu akşam iletişim ödüllü dokunulmazlık oyunu olması sebebiyle yarışmacılar ellerinden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışacak. Fragmanda ise Gönüllüler takımından Nisa'nın Sema ile yarıştığı esnada yerde kaldığı anlar korkuttu. İşte detaylar...