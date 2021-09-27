Yerde bulduğu 70 bin lira değerindeki altınları sahibine teslim etti

Kentte yaşayan Cesim Karakurt, yeğeni olan Ağrı Valiliği Basın Danışmanı Hasan Çağrı Eraslan ile hayatını birleştiren Aysel Eraslan'ı, düğünün yapılacağı salona getirmek için oluşturulan araç konvoyuyla Abide Mahallesi'ndeki evlerine gitti.
Akrabaların gelini evden çıkarmak için hazırlık yaptığı sırada Karakurt, binanın önünde yerde ziynet eşyası buldu.
Çevredeki vatandaşlara ziynet eşyası bulduğunu söyleyen ve ilk etapta sahibini bulamayan Karakurt, yaptığı araştırmalar sonucunda yüzük ve bileziklerden oluşan ziynet eşyasının gelinin üst komşusu olan Murat Aslan'ın annesine ait olduğunu öğrendi.
Aileye haber vererek düğün salonuna davet eden Karakurt, 2 bilezik ve bir yüzüğü Murat Aslan'a teslim etti.
Cesim Karakurt, burada mikrofonu eline alıp davetlilere hitap ederek, yerde bulduğu ziynet eşyasının sahibini bulabilmek için dua ettiğini ve duası kabul olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.
Altınları sahibine teslim ettiğini ve çok huzurlu olduğunu belirten Karakurt, şöyle konuştu:
"Biz gelinimizi almaya giderken bir şeye şahit oldum. Yerde bir emanet buldum. Bilezikler ve yüzük vardı. Orada da 'sahipleri varsa beni bulsunlar' dedim. Tabi ki bu bir emanettir. Buluntu mal bulan insana emanettir. Ben de bulduğum ziynet eşyasını sahibine verebilmek için içimden 'Allah'ım bana bu malın sahibini göster' diye dua ettim. Mevla'm duamı kabul etti. Sahibini bulduk ve çıkıp geldiler. Emanetleri sizin huzurunuzda sahibine teslim etmek istiyorum. Emaneti sahibine teslim ettiğim için mutluyum."
Altınları kendisine teslim eden Karakurt'a sarılarak teşekkür eden Murat Aslan ise çok mutlu olduğunu ve duygulandığını söyledi.
- Ziynet eşyasını down sendromlu çocuk pencereden atmış
Binalarındaki komşu kızının düğünü olduğunu ve annesinin mutfak tezgahının üzerine iki bilezik ve yüzüğünü bırakıp başka işlerle ilgilendiğini ifade eden Aslan, şunları kaydetti:
"Evde down sendromlu kardeşimiz var. Annem bu esnada çamaşır makinesine bakmak için banyoya gidiyor ve kardeşim de bu altınları pencereden dışarıya atıyor. Binanın kapıcısı görüyor ama altın olduğunu bilmiyor. Daha sonra gelini almaya gelen erkek tarafından olan Cesim ağabeyimiz altınları buluyor. O esnada millete ve gelin hanımın babasına söylüyor 'sahiplerini bulursanız bana gelsinler' diye. Bizim bundan ve altınların yere düştüğünden haberimiz yok. Annem mutfak tezgahının üzerinde bileziklerinin olmadığını fark edince bize söyledi. Biz de sağa sola bakıp bulamayınca kapıcıyı aradık ve yere bir şeylerin düştüğünü söyledi. Biz de gelinin babasına durumu anlatınca Cesim ağabeyimizin önceden durumu ona anlattığını öğrendik. Allah razı olsun. Altınların değeri yaklaşık 70 bin lirayı buluyor. Bu tür insanların olması bizi mutlu etti."
Düğünde Eraslan çiftinin nikahını Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan kıyarken, Vali Osman Varol, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ve Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül şahitlik etti.
Evlilik cüzdanını geline vererek çifte mutluluk dileyen Varol, evliliğin önemini her zaman dile getirdiklerini ve ailenin toplumun temeli olduğunu ifade etti.
Ailede yaşatılan kültür ve törenin aile ile geleceğe aktarılabildiğini vurgulayan Varol, "Başka hiçbir yerden bu töreyi ve kültürü yaşatabilmek için bu gücü bulamazsınız. Dolayısıyla aile kavramını yaşatmamız lazım. Bu genç çiftimize bir ömür mutluluklar diliyoruz. Konuşmamı bitirmeden önce Sayın Cumhurbaşkanımızın nasihatini hatırlatmak istiyorum. Kendilerinden milletimizin devamı için en az 3 tane yeğen bekliyoruz." dedi.
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