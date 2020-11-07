Yer: Rusya! Anbean kaydedildi...

DHA

Rusya’nın Kuban bölgesinde göktaşı düştü.

O anlar, bir öğrenci tarafından anbean kaydedildi.

DHA'nın haberine göre sosyal medyada yoğun ilgi çeken görüntülerde gökyüzünde bir cismin aşağıya doğru düştüğü ve düşüş sırasında parlak bir ışık yaydığı görüldü.