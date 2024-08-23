Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Yer: İstanbul Esenler: Evini taşlayanlara ateş açtı

        Yer: İstanbul Esenler: Evini taşlayanlara ateş açtı

        İstanbul Esenler'de 67 yaşındaki Cevat Erdoğdu ile sokakta yüksek sesle konuşan bir grup genç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle gruptakiler, Erdoğdu'nun evine taşlı saldırıda bulundu. Erdoğdu ise evinin penceresinden kuru sıkı tabancayla ateş açtı. O anlar kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 16:13 Güncelleme: 23.08.2024 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Esenler'in Turgut Reis Mahallesi'nde çarşamba akşamı, iddiaya göre, 67 yaşındaki Cevat Erdoğdu ile evinin önünde yüksek sesle küfürlü konuşan gençler arasında tartışma çıktı.

        • 2

          Tartışmanın büyümesiyle gençler, kendilerini uyaran Erdoğdu'nun evine taş atmaya başladı.

        • 3

          Bunun üzerine sinirlenen Erdoğdu evinin penceresinden gençlere kuru sıkı tabancayla ateş açtı. Saldırganlar ise tabancayı görünce olay yerinden kaçtı.

        • 4

          Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

          Ekipler olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından Erdoğdu'nun tabancasına el koydu.

        • 5

          Cevat Erdoğdu'nun tabancayla ateş açma anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        • 6

          4 EL ATEŞ ETTİM

          Cevat Erdoğdu, "Dün akşam biz burada balkonda hanımla çay içiyorduk. O sırada buradaki gençler, 15-20 kişi, bir tanesi benim akrabam. Hatta diğerlerini de getiren o. Bunlar önce burada küfürler ettiler, bağırdılar, birbirlerine küfrediyorlar bize değil. Bende dedim ki, 'Adam akıllı oturuyorsanız oturun, oturmuyorsanız çekin gidin' onlarda bana 'Burası bizim yerimiz, biz buradan gidemeyiz. Sen kimsin? Aşağı gel erkeksen.' gibi laflar ettiler. Bende karşılık verince 'aşağı in' dediler. Çağıranda benim akrabam, diğer çocukları toplayanda o. O sırada benim oğlanda kapıları kilitledi dışarı çıkamadık. Hem çocuğumu korumak hem de korkutmak amaçlı kuru sıkı tabancayla 4 el ateş ettim" dedi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de metro çatlakları!
        İzmir'de metro çatlakları!
        Abdüllatif Şener'in oğlu için yeni gelişme
        Abdüllatif Şener'in oğlu için yeni gelişme
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Lüks sitede korku dolu anlar: Oynayan çocukların üzerine torpil attı
        Lüks sitede korku dolu anlar: Oynayan çocukların üzerine torpil attı
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Ticaret Bakanlığı kasaplara işlem başlattı
        Ticaret Bakanlığı kasaplara işlem başlattı
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Yere çöp ve izmarit atan, tükürenlere dev ceza!
        Yere çöp ve izmarit atan, tükürenlere dev ceza!
        Barıştılar
        Barıştılar
        Kayseri-İstanbul 5.5 saate düşüyor
        Kayseri-İstanbul 5.5 saate düşüyor
        Kitap için fahiş fiyat talep eden özel okullara inceleme
        Kitap için fahiş fiyat talep eden özel okullara inceleme
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Dursun Özbek'ten açıklamalar
        Dursun Özbek'ten açıklamalar
        "Hayati tehlikeyi atlattı"
        "Hayati tehlikeyi atlattı"
        Üniversiteler yapay zekaya hazır mı?
        Üniversiteler yapay zekaya hazır mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa