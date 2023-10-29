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Ulaştırma Bakanlığı tarafından MET-GÜN inşaata yaptırılan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki etkinlikler, Adana Valisi Yavuz Selim'in katkıları ile organize edildi.

Cumhuriyetin 100.yılı kutlamalarındaki etkinliklerin gündüz bölümünde, kano, bisiklet ve koşu yarışları yapılacak, gece ise ışık, su gösterileri gerçekleştirilecek.

TARİHİN EN BÜYÜK BAYRAĞI ADANA'DA

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki 100.yıl kutlamalarındaki en önemli detay ise 1699 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğindeki Türk bayrağı. 15 bin 300 metrekarelik bir alanı kapsayan Türk bayrağı, ülke çapındaki kutlamaların da simgesi olacak. Bugüne kadar böylesine büyük bir alanı kapsayan dev bir Türk bayrağı ilk kez bir şehri süslüyor.

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"YER GÖK BAYRAK OLSUN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 100. yıl kutlamalarını işaret ederek, "Yer gök bayrak olsun" çağrısında bulunmuştu.

Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları sebebiyle gerçekleştirilecek kutlamaları, etkinlikleri ise Türkiye'nin önemli mimarlarından ve fotoğraf sanatçısı Ahmet Ertuğ, fotoğraflayacak. Etkinlikleri izlemek için Adana'ya gelen Ahmet Ertuğ, bu önemli günü fotoğraf kareleri ile tarihe taşıyacak.

NİSAN AYINDA AÇILDI

Türkiye'nin 4.en uzun köprüsü olan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Seyhan Nehri'nin ayırdığı Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlıyor.

MET-GÜN inşaat tarafından yapılan köprü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımı ile geçtiğimiz Nisan ayında hizmete açıldı.

Uzunluğu 1699 metre olan, 27 tabliyeden oluşan 6 şeritli köprüde 2 hatlı demiryolu da yer alıyor.