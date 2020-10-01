Yer fıstığı üretimindeki rekor artış Şırnaklı üreticinin yüzünü güldürdü - ŞIRNAK

Kavaközü köyünde önceki gün düzenlenen "Şırnak-Silopi Yer Fıstığı Hasat Şenliği"ne katılan çiftçiler çifte sevinç yaşadı. Verim artışıyla gururlanan üreticiler, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüntülü görüşme yaptı.Üreticilerden Mehmet Ökten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1000 dekar alanda yer fıstığı yetiştirdiğini söyledi.30 kişiyi istihdam ettiğini belirten Ökten, 4 yıl öncesine kadar buğday ve mısır üretimi yaptığını, sonrasında deneme amaçlı yetiştirdiği yer fıstığından yüksek verim aldığını anlattı.Ökten, ilk yıl 2 dönümle başladıkları üretimi şu an 1000 dönümde sürdürdüklerini ve bu yıl 450 ton rekolte beklediklerini dile getirdi.
- "Bakanımız daima çiftçilerimizin yanında"
Üretici Mustafa Osmanoğlu da gelecek yıl 150 bin dekar alanda yer fıstığı yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Bakan Bekir Pakdemirli'nin ile ve ilçeye her türlü desteği verdiğini belirten Osmanoğlu, şöyle konuştu:"Tarım ve Orman Bakanımız daima çiftçilerimizin yanında. Çiftçimiz ve bölgemizin kazanması için gereken tüm girişimleri yapıyor. Bakanımız etkinliğimize de telefon bağlantısı kurdu. 'Bakanlık olarak Silopi'nin yanındayız, çiftçilerimize her türlü desteği sunacağız, yeter ki huzur gelsin ve yeter ki üretim olsun.' dedi. Bakanımızın bu sözleri çiftçilerimizin çalışma şevkini daha da çok artırdı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Ziraat Odası Başkanı Agit Haşimoğlu'na da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."
Ömer Ökten de "Devlet büyüklerimiz, Valimiz, Kaymakam bey, Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlerimizle yer fıstığı hasadını yaptık. Bakanımıza çiftçiye gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi. Ökten, üretime katkı sağlayacak proje ve desteklerin devam etmesini beklediklerini söyledi.
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