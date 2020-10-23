Gecekonduların yıkılmasıyla ortaya çıktı

DHA

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'ne 2015 yılında alınan ve birçok medeniyetin izlerini üzerinde taşıyan Diyarbakır Surları'nda; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışması sürüyor.

DHA'nın haberine göre çevre uzunluğu 5 bin 200 metre, yüksekliği 8 ile 22 metre arasında olan ve kalınlığı 5 metreye kadar varan surların üzerinde o dönem inşa edilen ve savunma amaçlı kullanılan burçlarda yapılacak çalışmalarda, yıkılma tehlikesi olan ve acil müdahale gerekenlere öncelik verilecek.

41 GECEKONDU YIKILDI, SÜTUNLAR ORTAYA ÇIKTI

Çalışma kapsamında surların dış çeperinde bulunan ve sur koruma bandı içinde kalan çoğu tapusuz, gecekondu niteliğindeki kamulaştırılan 41 yapı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce yıkıldı.

Yıkım çalışmalarının ardından Melikşah Burcu olarak da bilinen Nur Burcu'nda 'La ilahe illallah Muhammed Resulullah' yazılı kitabe ile burcun ön ve yan yüzünde istiridye kabuğu şeklinde olan 2 niş tespit edildi.

1930'lu yıllarda Albert Gabriel tarafından çekilen fotoğraflardan varlığı bilinen niş ve kitabeler gecekondulardan dolayı görünmez durumdayken yapılan yıkım çalışmasıyla ortaya çıkarıldı.

Dağkapı'da bulunan 1 ve 2 nolu burçlar ile Keçi Burcu'nun yan tarafında bulunan Mervani Burcu'nda da aynı nişlerin bulunduğu belirtildi.