"Yer altındaki Pamukkale" de görenleri hayran bırakıyor

AA

Denizli kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Honaz ilçesinin Kaklık Mahallesi'nde yer alan, içinde termal su havuzlarının bulunduğu mağara, 2002'den bu yana turizme hizmet veriyor.

Mağara, yaz kış yaklaşık 32 derece sıcaklığındaki nemli havasıyla misafirlerini karşılıyor. Berrak, renksiz ve kükürt kokulu suyun ise bazı cilt hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor.

Ziyaretçiler, mağaranın yakınında bulunan yüzme havuzu, küçük amfi tiyatro ve kafeteryalarda da vakit geçirebiliyor.

Mağaranın doğrudan güneş alan ve sürekli damlayan duvarlarında küçük yapraklı sarmaşık türü bitkileri güzel görüntüler oluşturuyor.

Gün ışığı alan mağarada yeşilin değişik tonlarındaki yosunlar, buraya ayrı güzellik katarak ziyaretçilerine güzel bir gezinti fırsatı sunuyor.

Mağarayı gezme fırsatı bulan misafirler, burada yalın ayak yürüyerek travertenler içindeki suyla yüzlerini yıkama şansı yakalıyor.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pamukkale'ye gelen birçok ziyaretçinin mağaraya uğramadan kentten ayrılmadığını söyledi.

Yer altındaki "ikinci Pamukkale"nin yüzyıl önce çökme sonucu meydana geldiğini anlatan Kepenek, her geçen gün burayı daha güzel kılmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Mağaranın Pamukkale'nin yerin altındaki birebir örneği olduğunu ifade eden Kepenek, şöyle konuştu:

"Yurt içi ve dışından yoğun ziyaretçimiz var. Haftada yaklaşık 3-5 bin konuğumuz oluyor. Güvenle herkes burada eğlenceli dakikalar yaşayabilir. Mağaramız gün geçtikçe tanınıyor ve biliniyor. Kaklık Mağarası yaşanılması gereken bir tecrübe. Böyle bir mağaranın çok az örneği var ve her geçen gün daha çok tercih edildiğini görmek sevindirici."

Jeoloji mühendisleri tarafından sürekli kontrol edilen mağarada şu ana kadar 1 milim oynama olmadığını belirten Kepenek, "Mağarada hiç kayma gibi şeyler yok. Risk oluşturacak şey yok. Gönül rahatlığıyla gelebilirler. Burası dışarısı kadar güvenli. Yüzyıllardan beri oturmuş bir yapısı var." dedi.

- Turistlerin izlenimleri

Ankara'dan gelen Mesut Türk, mağaranın harika bir yer olduğunu ve bugüne kadar görmediği için üzüldüğünü söyledi.

Uşak'tan ailesiyle gelen Caner Bay, "Harika bir gezi oldu. Herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ederim." diye konuştu.

Yeni Zelanda'dan gelen Jony Deirt de "Burası çok güzel ve büyüleyici bir yer. Gelecek yıl bir daha gelmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye ikinci kez gelen Emma Doriyet ise "Türkiye gerçekten zengin bir ülke. Doğal ve kültürel mirasınız var. Pamukkale beni çok etkilemişti. Yerin altındakini görünce daha çok hayran kaldım." dedi.