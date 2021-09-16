Yer altı suları çekildi, dev yarık oluştu

AA

Konya'nın Çumra ve Karapınar ilçelerindeki bazı kırsal mahallelerde önceki yıllarda oluşan kilometrelerce uzunluktaki yüzey yarıklarından sonra Emirgazi ilçesi Işıklar Mahallesi'nde de yer altı sularının çekilmesi nedeniyle, eni yer yer 2 metreyi, uzunluğuysa 1500 metreyi bulan yarık meydana geldi.

Yarık oluşumu nedeniyle bölgedeki bazı evler de hasar gördü.

YÜZEY YARIKLARI OLUŞTU

Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Tahir Nalbantçılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya Kapalı Havzası'nda aşırı su kullanımına bağlı olarak meydana gelen problemlerden birinin yüzey yarıkları olduğunu söyledi.

Bölgenin obruklarla da sık sık gündeme geldiğine değinen Nalbantçılar, "Bölgemizde daha çok obrukların oluşması ile ortaya çıkan su tüketimine bağlı sorunlar, bugün Emirgazi civarında fark edilen çatlaklı kırıklı yapı, ovalık alanda, yerin jeolojik özelliğine bağlı olarak sıkılaşma sonucunda meydana gelmiş açılmalardır. Bu türden yer deformasyonu, zaman içerisinde gelişimini sürdürme kapasitesi bulundurmaktadır. Kenar başlangıç tarafında çatlaklar şeklinde görülen bu yapı, belirli yerlerde açılmalar, yani yarıklar hatta çökme olarak karşımıza çıkmaktadır." diye konuştu.

"ÇOK HASSASİYET GÖSTERİLMESİ GEREK"

Kimi zaman yüzey faylanması olarak adlandırılan bu yer deformasyonlarının zamanla gelişim gösterebildiğini ve çökmelerin, açılmaların artabildiğini belirten Nalbantçılar, şunları kaydetti:

"Çumra bölgesinin zemininde de fark edilen bu yapısal durum, Konya Ovası'nda artık obruk oluşumunun yanında yarıkların gözlemlenmeye başlanacağının bir işareti durumundadır. Dolayısıyla su kullanımına bağlı olarak tehlikenin şekli ve boyutu değişmektedir. Çok hassasiyet gösterilmesi ve sürecin izlenmesi gerekmektedir."