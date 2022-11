2000 YILINDAN BERİ EVLİ

2013 senesinde ise Bryan Fuller‘in yaratıcısı olduğu ünlü Hannibal adlı televizyon dizisinde, Dr. Hannibal Lecter karakterini canlandırdı.

Oyuncu ayrıca Rihanna'nın "Bitch Better Have My Money" klibinde oynadı.

1987 yılından beri sevgilisi olan koreografi işi yapan Hanne Jacobsen ile 2000 yılında beri evli ve Viola ve Carl adlarında iki çocukları var.