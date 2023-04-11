Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Yer ABD: Sanık Türk, polis Türk, savcı Türk

ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan bir camide 32 yaşındaki Türk asıllı Şerif Zorba, cami imamı Sayed Elnakib'i bıçaklayarak tutuklandı. Polis şefinin de Türk olduğu bölgede, olayı soruşturan savcı da Türk asıllı Bülent Can.

Giriş: 11.04.2023 - 00:13 | Güncelleme: ABONE OL
Yer ABD: Sanık Türk, polis Türk, savcı Türk
HABERTURK.COM / Ajanslar

Şerif Zorba, New Jersey'deki Paterson'daki Omar Camii'nde İmam Sayed Elnakib'i bıçakladığı iddiasıyla tutuklandı.

Cami Sözcüsü Abdul Hamdan, durumu stabil olan Elnakib'in sabah namazı sırasında, saat 05:30'da cemaatin diz çöktüğü sırada bıçaklandığını söyledi.

Cemaat beş safta ibadet ederken üçüncü safta namaz kılan Zorba'nın imam Elnakib'i sırtından bıçakladığı belirtildi.

Zorba'nın imamı bıçaklamasının ardından cemaati yararak caminin arkasından kaçmaya çalıştığı bildirildi.

Zorba, birinci derece cinayete teşebbüs, üçüncü derece yasa dışı bir amaç için silah bulundurma ve dördüncü derece yasa dışı silah bulundurmakla suçlanıyor.

Passaic İlçe Başsavcılığı'ndan kıdemli savcı yardımcısı Bülent Can, cinayetin sebebini hâlâ araştırdıklarını söyledi. Zorba'nın bir avukat tutup tutmadığı belli değil.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem
10 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri
10 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri
9 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri
9 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri
8 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri
8 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.