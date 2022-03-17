Motorin ve benzin fiyatları düşecek mi? Son dakika benzin ve mazot fiyatları 16 Mart alış satış tablosu ne kadar? Son olarak geçtiğimiz hafta benzine gelen 7. zam petrol fiyatlarındaki gerileme nedeniyle iptal edildi. Brent petrol fiyatları ise 17 dolardan bugün yani 16 Mart Çarşamba itibarı ile 102 dolara kadar geriledi. Peki, İstanbul ve Ankara benzin fiyatları ne kadar? İşte güncel 16 Mart mazot ve benzin fiyatları...