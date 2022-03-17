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YENİSİ YOLDA | Son dakika: Motorin ve benzin fiyatları düştü! 17 Mart benzin ve motorin (mazot) fiyatları (Ankara - İstanbul)

Son dakika haberi: Benzin ve motorin (mazot) fiyatları düştü! Benzin ve mazot fiyatları ne kadar?

Motorin ve benzin fiyatları düştü! Geçtiğimiz hafta üst üste gelen zamların ardından brent benzin varil fiyatlarında yaşanan sert düşüşle birlikte benzin ve mazot fiyatları da düşüşe geçti. Geçtiğimiz hafta gelen zammın geri alınmasının ardından benzin ve mazot fiyatlarına bugün itibarı ile bir indirim daha geldi. İşte Ankara, İzmir ve İstanbul LPG, benzin ve motorin fiyatları...

17.03.2022 - 08:33 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Motorin ve benzin fiyatları düşecek mi? Son dakika benzin ve mazot fiyatları 16 Mart alış satış tablosu ne kadar? Son olarak geçtiğimiz hafta benzine gelen 7. zam petrol fiyatlarındaki gerileme nedeniyle iptal edildi. Brent petrol fiyatları ise 17 dolardan bugün yani 16 Mart Çarşamba itibarı ile 102 dolara kadar geriledi. Peki, İstanbul ve Ankara benzin fiyatları ne kadar? İşte güncel 16 Mart mazot ve benzin fiyatları...

  • MOTORİN VE BENZİNE YENİ İNDİRİM!

    Edinilen bilgiye göre, benzine 1.76 TL, motorine 93 kuruş pompaya yansıyacak şekilde indirim yapıldı.

  • İNDİRİM SONRASI FİYATLAR NE OLDU?

    İndirim sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 19.72 TL'ye, Ankara ve İzmir'de 19.81 TL'ye düştü.

    Benzin litre fiyatı ise İstanbul'da 18.72 TL'ye, İzmir ve Ankara'da 18.82 TL'ye indri.

  • BİR İNDİRİM DAHA BEKLENİYOR

    Anadolu Ajansı Enerji Muhabiri Murat Temizer'in aktardığına göre, bu geceden (17 Mart) geçerli olmak üzere motorinde 1 lira, benzinde 65 kuruş civarı indirim bekleniyor.

     

     

  • DÜN DE İNDİRİM GELMİŞTİ!

    Buna göre, motorinde dün gece yarısından geçerli olmak üzere 2.38 liralık indirim gelmişti.

    Gerçekleştirilen 2.38 liralık indirimin ise motorinin litre fiyatında ortalama yüzde 10 oranında bir indirim olduğu belirtildi.

     

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