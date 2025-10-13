Habertürk
        Yenişehir nerede? Yenişehir hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Yenişehir nerede? Yenişehir hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Bulunduğu ilin doğusunda yer alan Yenişehir, tarihi mirası ve modern yaşamıyla gözleri üzerinde toplar. Osmanlı'da ilk yerleşim merkezlerinden biri olarak öne çıkar. Kültürel ve ekonomik açıdan önemli bir yere sahiptir. Peki Yenişehir nerede? Hangi şehirde bulunuyor?

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2025 - 18:03 Güncelleme: 13.10.2025 - 18:03
        Yenişehir nerede?
        Yenişehir, köklü geçmişi ve verimli topraklarıyla öne çıkan bir ilçedir. Marmara Bölgesi’nin iç kesimlerinde yer alır. Bu ilçe, tarım ve sanayi açısından güçlü bir potansiyele sahiptir. Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkentlerinden biri olarak kabul edilir. Tam da bu nedenle ilçede çok sayıda tarihi yapı, cami ve han vardır. Burası, sahip olduğu özgün özelliklerle ziyaretçilerine kültürel bir zenginlik sunar. Günümüzde Yenişehir Havalimanı’nın da burada yer almasıyla ilçe ulaşım açısından da önemli bir konuma gelmiştir. Peki Yenişehir hangi ilde?

        YENİŞEHİR NEREDE?

        Yenişehir nerede? Türkiye Marmara Bölgesi Bursa ilinde yer alan bir ilçedir. Şehir merkezinden yaklaşık olarak 50 km uzaklıktadır. Doğu kısmında Bilecik vardır. Kuzeyinde İznik, güneyinde Keles, batısında ise İnegol konumlanır.

        YENİŞEHİR HANGİ ŞEHİRDE?

        Yenişehir hangi şehirde yer alıyor? Bursa şehrinde yer alan Yenişehir, tarihi ve tarımsal yapısıyla gözleri üzerinde toplamıştır. Marmara Bölgesi’ni İç Anadolu’ya bağlayan kara yolları üzerinde stratejik bir konuma sahiptir.

        YENİŞEHİR HANGİ İLDE?

        Yenişehir hangi ilde yer alıyor? Bursa şehrine bağlı olan Yenişehir ilçesi, 17 ilçe arasındadır. Kent merkezine yakınlığı ve gelişen altyapısı ile popülerliği her geçen gün artmaya devam eder.

        YENİŞEHİR HANGİ BÖLGEDE?

        Yenişehir hangi bölgede? Marmara Bölgesi içerisinde konumlanan Yenişehir, coğrafi ve iklimsel özellikleri ile tarıma son derece elverişlidir. Yenişehir ilçesi için rahatlıkla Marmara’nın verimli ovalarında yer alır denilebilir.

        YENİŞEHİR KONUMU NEDİR?

        Yenişehir konumu nedir? Bursa şehir merkezinin doğu kısmında yer alan Yenişehir hakkındaki konum bilgileri şöyledir;

        • İlçenin kuzeyinde İznik Gölü,
        • Güneyinde Uludağ etekleri,
        • Doğusunda ise Bilecik ili bulunur.

        YENİŞEHİR HAKKINDA BİLGİLER

        • Yenişehir’in tarihi geçmişi son derece köklüdür.
        • Osmanlı Devleti kuruluş yıllarında son derece önemli görülen bir yerdi.
        • Bu anlamda tarihte stratejik bir önemi de bulunuyordu.
        • Osman Gazi döneminde önemli bir yerleşim merkezi haline gelmiş ve kısa süreliğine başkentlik yapmıştır.
        • Söz konusu ilçenin ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalıdır.
        • Yenişehir Ovası, Türkiye’nin en verimli tarım alanlarından biri olarak kabul edilir.
        • Domates, biber, fasulye ve mısır üretimi burada bir hayli yaygındır.
        • Yenişehir Havalimanı sayesinde hem iç hem dış hat uçuşlarıyla ulaşım kolaydır
        • Yenişehir’den Bursa şehir merkezine karayolu bağlantısı güçlüdür.
        • Tarihi camiler, hanlar, çeşmeler ve Osmanlı mimarisiyle bezeli sokaklarıyla ilçeyi ziyarete gelenlerin göreceği birçok destinasyon vardır.
        • Söz konusu ilçe, geniş bir ova üzerinde kurulmuştur.
        • Yenişehir’de ılıman Marmara iklimi hâkimdir.
        • Burada çoğunlukla yazları sıcak, kışları ılıman ve yağışlı geçer.
        • Yenişehir halkı geleneksel yaşam biçimini büyük ölçüde korumuştur.
        • İlçede el sanatları, köy pazarları ve yöresel lezzetler vardır ve bunlar ilçenin kültürel dokusunu oluşturur.

        YENİŞEHİR’DE GEZİLECEK YERLER

        • Ulu Camii
        • Yeşil Türbe
        • Muradiye Külliyesi
        • Osman Gazi Türbesi
        • Orhan Gazi Türbesi
        • Cumalıkızık Köyü
        • Koza Han
        • Kapalı Çarşı (Bursa Kapalıçarşı / Uzun Çarşı)
        • Tophane Saat Kulesi
        • Saltanat Kapısı
        • Emir Sultan Camii
        • Muradiye Camii
        • Irgandı Köprüsü
        • Atatürk Evi Müzesi
        • Soğanlı Botanik Parkı
        • Karagöz Müzesi
        • Hünkar Köşkü Müzesi
        • Merinos Enerji Müzesi
        • Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi
        • Osmanlı Evi Müzesi
        • Ayvaini Mağarası
        • Sadağı Kanyonu Tabiat Parkı
        • Gölyazı (Uluabat Gölü kenarı)
        • Oylat Kaplıcaları
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
