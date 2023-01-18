Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğünce Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında yarıyıl tatili boyunca yazılım güncelleme çalışması yapılacak.

23 Ocak'ta başlayacak yazılım güncelleme çalışması 5 Şubat'ta sona erecek. Çalışma nedeniyle Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında bu süreçte yolcu taşıma hizmeti verilemeyecek.

Mağduriyet yaşanmaması için 23 Ocak-5 Şubat tarihlerini kapsayan yarıyıl tatili boyunca aynı hat güzergahında otobüs sefer sayıları artırılacak.