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Yenimahalle-Şentepe teleferik hattı yarıyıl tatilinde kapalı olacak

Ankara'da, EGO Genel Müdürlüğü'nce Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında yazılım güncelleme çalışması nedeniyle yarıyıl tatili boyunca yolcu taşıma hizmeti verilemeyecek

Giriş: 18.01.2023 - 14:37 | Güncelleme: ABONE OL
EGO Genel Müdürlüğü duyurdu! Yenimahalle-Şentepe teleferik hattı kapalı olacak! - En son haberler
AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğünce Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında yarıyıl tatili boyunca yazılım güncelleme çalışması yapılacak.

23 Ocak'ta başlayacak yazılım güncelleme çalışması 5 Şubat'ta sona erecek. Çalışma nedeniyle Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında bu süreçte yolcu taşıma hizmeti verilemeyecek.

Mağduriyet yaşanmaması için 23 Ocak-5 Şubat tarihlerini kapsayan yarıyıl tatili boyunca aynı hat güzergahında otobüs sefer sayıları artırılacak.

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