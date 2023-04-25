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Spor salonu ve muhtarlığı da barındıran Yenimahalle ASM açılışa gün sayıyor

Kocaeli'nin Çayırova Belediyesi tarafından yapılan Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi, muhtarlık ofisi ve spor salonu açılış için gün sayıyor

Giriş: 25.04.2023 - 16:01 | Güncelleme: ABONE OL
Yenimahalle ASM açılışa gün sayıyor
İHA

Kocaeli'nin Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin Yenimahalle sakinlerinin talepleri üzerine hayata geçirdiği Aile Sağlığı Merkezi, muhtarlık ofisi ve spor salonunda çalışmalar tamamlandı.

Belediye tarafından yeri kamulaştırılan ve projesi hazırlanarak kısa sürede yapılan çok amaçlı hizmet binası iki kattan oluşuyor. Zemin katında muhtarlık hizmet ofisi ve spor salonu yer alan binanın ikinci katı ise aile sağlığı merkezi olarak hizmet verecek.

Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi ve hizmet binası, çevre düzenlenmesinden sonra mahalle halkının hizmetine açılacak. Yenimahalle'nin önemli bir eksikliğini giderecek proje çerçevesinde aynı alanda yapılan parka yenileri de ilave edilecek.

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