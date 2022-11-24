Yenilgi rekoruna bir maç kaldı!

2022 Dünya Kupası G Grubu maçında İsviçre, Kamerun'u Embolo'nun 48. dakikadaki golüyle 1-0 yendi.

Murat Yakın'ın öğrencileri kupaya 3 puanla başlarken, açılış maçlarında yenilmeme serilerini sürdürdü. İsviçre, 1966 Dünya Kupası açılış maçında Almanya'ya 5-0 kaybettiğinden beri, kupada oynadığı ilk maçların hiçbirini kaybetmedi. Bu süreçte 6 açılış maçı oynayan İsviçre, 3 galibiyet 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Mağlubiyet rekoruna bir maç kaldı



Kamerun ise kötü gidişe dur diyemedi. Yılmaz Aslanlar lakaplı Kamerun, Dünya Kupası finallerinde üst üste sekizinci maçını da kaybetti. Kamerun, bir maç daha kaybederse tüm zamanların üst üste yenilgi rekoruna ortak olacak. Meksika, 1930-58 döneminde oynadığı 9 maçı da kaybetmişti.