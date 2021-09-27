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Yenilenmiş elektronik cihaz alım satımında faaliyet gösteren Easycep, ilk fiziksel mağazasını Beşiktaş’ta açtı. Şimdiye kadar internet üzerinden gerçekleştirdikleri cihaz alış ve satış işlemlerinde uçtan uca bir sistemle müşterilerine hizmet verdiklerini söyleyen Easycep CEO’su Mehmet Akif Özdemir, “Yenilenmiş telefonlara olan talep hem dünyada hem de ülkemizde giderek artıyor. Yaptığımız iş, müşterilerimiz için akıllı alışveriş tercih yapmasını sağlamanın yanında doğal kaynakların verimli kullanımı açısından da büyük önem arz ediyor" dedi.

Açılışını yaptıkları Beşiktaş mağazasının ardından fiziksel olarak yeni mağazalar da açacaklarını belirten Özdemir, "Çok yakın zamanda Anadolu Yakası’nda da bir mağaza açacağız. Ardından Ankara ve Aydın başta olmak üzere diğer illerimizde de mağaza açılışlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Yenilenmiş cihaz alım ve satımında en önemli konunun güven olduğunu hatırlatan Özdemir, “Satmak istediğiniz telefonu İstanbul içinden ücretsiz kuryeyle, İstanbul dışından da ücretsiz kargo ile bize ulaştırdığınızda tamamen dijitalleşmiş bir sistemle inceliyor ve teklif veriyoruz. Yenilenmiş telefon pazarını ileriye taşıyacak yatırımlar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Verilen bilgiye göre Easycep, yenilenmiş garantili elektronik cihaz satışının yanı sıra müşterilerinin mevcut cihazlarını da hem internet sitesi üzerinden hem de fiziksel mağazadan satın alan bir platform olarak çalışıyor. Satın alınan cihazlar gerekli bakım ve onarım işlemlerinin ardından testleri de tamamlanarak, 1 yıllık garantiyle yeniden satışa sunuluyor.