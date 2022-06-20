Yenilenen S-Cross Türkiye'ye geldi!

Japon otomobil üreticisi Suzuki, yenilenen S-Cross modelini Türkiye yollarına çıkardı. 759 bin TL’lik başlangıç fiyatına sahip olan otomobil, Allgrip 4 tekerlekten çekiş sistemi ve 1.4 litre Boosterjet 48V hibrit motoruyla sınıfındaki rekabete dahil oldu.
S-Cross'un Türkiye lansmanında konuşma yapan Doğan Trend Otomobil Markaları Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, "Müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda hem Vitara’da hem de S-Cross’ta 4x4 modellerimize olan konsantrasyonumuzu daha da arttırdık. Dünya çapında elektrikli modellere geçiş sürecinde hibrit motorların önemi her geçen gün daha da artıyor. Bizim de Suzuki olarak satışını gerçekleştirdiğimiz araçlarımızın yüzde 91’i hibrit modellerden oluşuyor. 1.4L Boosterjet hibrit teknolojili motoruyla yeni S-Cross modelimiz büyümeye önemli bir katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.
Soysal, güvenliğin bir lüks değil ihtiyaç olduğunu düşündüklerini ve bu şekilde araçlarını konumlandırdıklarını anlatarak, "Bu doğrultuda, 360 Derece Çevre Görüş Sistemi, Şerit Takip ve İhlal Uyarısı Sistemi, Yalpalama Uyarısı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi, Acil Fren Sinyal, Adaptif Hız Sabitleme gibi gelişmiş güvenlik donanımlarını yeni S-Cross modelimizde standart olarak sunuyoruz" diye konuştu.
Yerini aldığı modele göre özellikle dış tasarımı ile farklılaşan yeni S-Cross, iç mekanında da bir dizi güncelleme ile tüketicinin beğenisine sunuldu.
9 inçlik bilgi-eğlence sistemi ve vites konsolundaki Allgrip Select paneli gibi ayrıntılar ile gelen otomobil, 430 litre bagaj hacmi sunuyor.
Araçta görev yapan 1.4 Boosterjet direkt enjeksiyonlu turbo benzinli motor ise yakıt verimliliğini artırmak adına 48V hafif hibrit sistemle birlikte çalışıyor.
Hem 4x4 hem de 4x2 çekiş sisteminin sunulduğu S-Cross'ta, 6 vitesli otomatik şanzıman motorun gücünü tekerleklere iletiyor.
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