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Yenilenen MKE Ankaragücü umut veriyor

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, son 3 maçta topladığı 7 puanla gelecek için umut verdi.

16.02.2020 - 15:03 | Güncelleme:
Ankaragücü

Süper Lig'in ilk 19 haftasında 13 puan toplayan başkent ekibi, transfer yasağının kalkmasının ardından oynadığı maçlardaki performansıyla çıkışa geçti.

Mustafa Reşit Akçay'ı teknik direktörlüğe getiren ve ara transfer döneminin son gününde 15 futbolcuyla sözleşme imzalayan MKE Ankaragücü, son 3 haftada 7 puan toplamayı başardı.

İlk 19 haftada 2 galibiyet, 7 beraberlik, 10 yenilgisi bulunan MKE Ankaragücü, Akçay yönetimindeki ilk maçından beraberlik, son iki karşılaşmasından da 3'er puanla ayrıldı. Başkent ekibi böylece son 2 maçında, ilk 20 haftadaki galibiyet sayısına ulaştı.

Sarı-lacivertliler, 20. hafta Kasımpaşa ile oynadığı maçta 1-1 berabere kalarak hanesine 1 puan yazdırdı. Geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek 14 maç sonra 3 puanla tanışan MKE Ankaragücü, son olarak da seyircisi önünde çıktığı Fenerbahçe mücadelesini 2-1 kazandı.

Başkent temsilcisinin yeni transferlerinden Gerson Rodrigues, bu süreçte sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Portekiz asıllı Lüksemburglu forvet oyuncusu, 3 maçta 2 gol attı.

MKE Ankaragücü bu sonuçlarla puanını 20'ye yükseltti ve maç fazlasıyla düşme hattından kurtuldu.

Düşme hattında yer alan Fraport TAV Antalyaspor ile Kasımpaşa arasındaki 22. hafta karşılaşması yarın oynanacak.

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