Yenilenen Eskişehir Hayvanat Bahçesi ve Sualtı Dünyası ziyaretçileri için hazır

Eskişehir'de 240'tan fazla hayvan türüne ev sahipliği yapan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 2,5 ay önce kapılarını kapatan hayvanat bahçesi, normalleşme sürecinde alınan önlemlerle yeniden ziyaretçileri ağırlayacağı günü bekliyor.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Sazova Mahallesi'nde 58 bin metrekare yeşil alanda 2017'de açtığı içinde ETİ Sualtı Dünyası da bulunan Eskişehir Hayvanat Bahçesi, Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında 2,5 ay önce geçici olarak kapandı.
Normalleşme süreciyle kapılarını yeniden açmaya hazırlanan hayvanat bahçesi ile sualtı dünyasında bazı bakım ve yenileme çalışmaları tamamlandı. Dezenfeksiyon işlemleri de yapılan hayvanat bahçesinde yeni dönemde ziyaretçilerin sağlığı için bazı tedbirler uygulanacak.
Turnike sayılarının artırıldığı hayvanat bahçesine maske takma koşuluyla alınacak ziyaretçiler için yoğunluğun oluşmaması için tek yönlü gezi rotası planlandı. Dezenfeksiyon işlem sıklığı artırılan hayvanat bahçesindeki kafeterya ve hediyelik eşya mağazasında birtakım önlemler alındı.
Açılışa hazır hale gelen Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde ziyaretçilerden "maske kullanımına özen göstermeleri", "sosyal mesafeye dikkat etmeleri" ve "kişisel hijyen kurallarına uymaları" istenecek.
- "Ziyaretçilerimizi çok özledik"
Eskişehir Hayvanat Bahçesi Müdürü Nurben Koptekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllık ortalama 850 bin kişiyle ziyaretçi trafiğinin yoğun olduğu merkezin Kovid-19 süreciyle alınan tedbirler kapsamında yaklaşık 2,5 ay önce ziyarete kapatıldığını söyledi.
Ziyaretçilerimizden ayrı kalmamak için "Eskişehir Zoo" kullanıcı adıyla Instagram hesabından 30'ün üzerinde canlı yayın gerçekleştirdiklerini ifade eden Koptekin, bu yayınların şu anda Eskişehir Zoo adlı Youtube kanalından da takip edebileceğini kaydetti.
Koptekin, Sağlık Bakanlığının yürüttüğü normalleşme süreciyle açılışa hazır hale geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Açılış tarihimiz Sağlık Bakanlığımızın izniyle olacak. Genelgeleri takip ediyoruz. Ziyaretçilerimizi çok özledik. En kısa sürede açılış tarihini paylaşmayı umut ediyoruz. Ziyaretçilerimizin, personelimizin ve hayvanlarımızın sağlığı ile güvenliği bizim önceliğimizdir. Kovid-19 tedbirleri kapsamında Hayvanat Bahçesi ile Sualtı Dünyası'nda bakım ve dezenfeksiyon çalışmaları yaptık. Sualtı Dünyası'nın zemini ve havanlandırma sistemi yinelendi. Barınak dekorlarında değişiklikler ve yenilemeler yaptık. Yeni hayvanlarımız geldi. Ziyarete açıldığında misafirlerimiz yeni halimizi çok beğenecek. Dezenfeksiyonun ön planda olduğu tesislerden biriyiz. Her barınak girişinden dezenfektanlı paspaslarımız var. Çalışanlarımız için her barınakta maske zorunluluğu bulunuyor."
- "Ziyarette maske takmak zorunlu"
Ziyaretçiler için gişelerden başlayıp birtakım tedbirler alacaklarını anlatan Koptekin, yoğunluğu engellemek için girişteki turnike sayını artırdıklarını bildirdi.
Bahçede ziyaret esnasında maske takma zorunluluğunun olacağını vurgulayan Koptekin, şöyle devam etti:
"Konuklarımızdan sosyal mesafeye dikkat etmelerini isteyeceğiz. İnsanların ziyarette birbirleriyle karşı karşıya gelmesini engellemek için tek yönlü bir rota hazırlıyoruz. Sık kullanılan yüzeylerin dezenfeksiyonuyla ilgili tedbirlerimiz daha da arttı. Kafeterya ve hediyelik eşya mağazamız için birtakım düzenlemeler yapıyoruz. Açılışla birlikte tuvaletler ve emzirme odalarıyla ilgili de prosedürler devreye girecek. Misafirlerimizden en büyük isteğimiz maske kullanımına özen göstermeleri, sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve kişisel hijyen kurallarına uymalarıdır."
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