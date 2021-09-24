Yenilenebilir enerji ile kesintisiz iletişim

Güneş ve rüzgâr gibi çevreye zarar vermeyen ve zamanla tükenmeyen kaynaklardan elde edilebilen yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırmak artık bir seçenek olmaktan çıktı. Çevre kirliliğinin azaltılması için daha fazla emek verilmesi konusunda bugün hepimiz hemfikiriz.

Daha sürdürülebilir bir gelecek için iklim değişikliği konusunda acil önlem alınması ve özellikle şirketlerin operasyonel performansından kaynaklı çevresel etkilerin en az düzeye indirilmesi önemli bir gereklilik oldu.

Sürdürülebilirlik alanında artan hassasiyetle birlikte iklim değişimine dair çalışmalar her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Tüketiciler, satın alma tercihleriyle çevresel etkilerini azaltmaya önem gösterirken, markaların sürdürülebilirlik yaklaşımları müşterilerin satın alma kararlarını etkiliyor.

O halde yeri gelmişken soralım:

Vodafone’un enerjisi nereden geliyor?

Vodafone çevreci değişimin öncüsü oldu

Vodafone Türkiye, gezegenimizin geleceği için %100 yenilenebilir enerji hedefine planlanan tarihten 3 yıl daha erken ulaştı. Vodafone, Türkiye genelinde 12 veri merkezi, 16 ofis binası ve 25 binden fazla baz istasyonunda tüketilen yıllık toplam 515 Gigawatt saat elektriğin %100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından satın alarak, şebekesinin tamamında %100 yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör oldu.

Vodafone Türkiye’nin %100 yenilenebilir enerji hedefine ulaşması, 2025 yılına kadar çevresel etkisini yarı yarıya azaltma ve 2040 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma yolculuğunda atılan çok önemli bir adım.

%100 yenilenebilir enerjiye geçiş, milyonlarca Vodafone müşterisinin karbon ayak izini azaltmasına da yardımcı oluyor.

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Yenilenebilir enerjiyi TOBi anlatacak, kampanya kapsamında WWF-Türkiye’ye bağış yapılacak

Şebeke ve ofislerinde kullandığı elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden Vodafone Türkiye, çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir ay sürecek çevre kampanyası da başlattı.

Kampanya kapsamında kişisel dijital asistan TOBi, enerjinin daha verimli kullanımı ve yenilenebilir enerji konusunda bilgilendirme yaparak, çevresel sürdürülebilirlik için birlikte hareket etme çağrısında bulunacak.

Vodafone, dijital asistan TOBi kanalıyla enerji verimliliği hakkında bilgi verirken aynı zamanda WWF-Türkiye'ye kampanya kapsamında bağış yapacak.

Yenilenebilir enerjiye 5 milyon TL’yi aşkın yatırım

Enerji projelerine yatırım yapmayı sürdüren Vodafone Türkiye, 2019’da Adana’da, 2020 sonunda da İstanbul Esenyurt’taki teknoloji merkezlerinde toplam 5 milyon TL’yi aşkın yatırımla güneş enerjisi sistemleri kurdu. Vodafone, yenilenebilir enerji yatırımlarına önümüzdeki 2 yılda İzmir, Tuzla ve Diyarbakır’daki teknoloji merkezleriyle devam edecek. Şirket, toplamda 5 ana teknoloji merkezinde (İstanbul, İzmir, Adana, Tuzla ve Diyarbakır) hayata geçireceği yenilenebilir enerji yatırımlarıyla 2 Megawatt kurulu güce ulaşmayı, yıllık yaklaşık 3 Gigawatt saat yeşil enerji üretmeyi ve yıllık 1.451 ton karbon salımının önüne geçmeyi hedefliyor.

Vodafone Grubu, geçen yıl toplam küresel karbon emisyon hedefini 10 yıl öne çekerek 2040’a kadar “net sıfır”a düşürmeyi taahhüt etti.

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