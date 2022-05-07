Yenileme merkezi sayısı 18'e ulaştı

Ticaret Bakanlığının, kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin yenilenmesi ve garantili şekilde satışa sunulması için yetki belgesi verdiği yenilenmiş ürün merkezi sayısı, yaklaşık 1 yılda 18'e ulaştı.
Yenilenmiş ürünlerin satışına ilişkin yasal altyapıyı oluşturmak amacıyla hazırlanan yönetmelik, 22 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uygulama ile kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin Bakanlıkça yetkilendirilen merkezler tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde yenilenmesi sağlanırken bu ürünlerin sertifikaya bağlanarak garantili şekilde "yenilenmiş ürün" olarak satışa sunulması imkanı getirildi.
Bakanlık tarafından Haziran 2021'de 3 firma "yenileme merkezi" olarak yetkilendirildi. Bu yılın nisan ayı itibarıyla yetkilendirilen yenileme merkezleri sayısı 18'e ulaştı. Söz konusu merkezlere ilişkin bilgilere, Bakanlığın internet sitesinden ulaşılabiliyor.
KDV ORANI DÜŞÜRÜLDÜ
Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Eylül 2021'de yenilenmiş cep telefonlarını satın alan tüketicilerin ödedikleri KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü. Böylece tüketicilere daha uygun fiyatlı ürüne ulaşma olanağı tanınırken yenileme merkezlerine de vergi avantajı sağlanarak “yenilenmiş ürün” sistemi teşvik edildi.
Diğer bir düzenlemeyle de yenilenmiş cep telefonları için taksit imkanı da getirildi. Buna göre, yenilenmiş cep telefonlarında taksit sayısı fiyatı 5 bin lira ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan cep telefonları için 6 ay olarak belirlendi.
YASAL DÜZENLEME ALTINA ALINDI
Öte yandan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da değişiklik yapan düzenleme, 1 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanırken, bu kanunda ilk defa yenilenmiş ürünlere yer verildi. Böylece yenilenmiş ürünler ilk defa kanunla düzenleme altına alınmış oldu.
Kanunla, ithalatta önemli bir yer tutan ürünlerin Bakanlık tarafından yetkilendirilen yenileme merkezleri aracılığıyla donanım, yazılım veya fiziki özelliklerinde iyileştirme yapılarak en az bir yıl süre ile garantili olacak şekilde tüketicilere yeniden satılması amaçlandı. Böylelikle tüketiciler hem garantili ve güvenli ürünlere ulaşmış olacak hem de israfın önlenmesine ve yeşil dönüşüme katkı sağlanacak.
Kanuna göre, yetki belgesi olmadan yenileme faaliyetinde bulunulması halinde 500 bin lira, yenilenmiş ürün satışında tespit edilen aykırılık ve eksikliklerle ilgili olarak her bir işlem için 500 lira idari para cezası uygulanacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!