        Yeniköy nerede? Yeniköy hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Boğaz'ın huzurlu semti Yeniköy, sahip olduğu dikkat çekici deniz manzarasıyla gözleri üzerinde toplar. Sakin atmosferi ve tarihi dokusuyla birçok kişinin vazgeçilmez favorisi olmuştur. Burada yaşam kalitesi de hâkimdir ve Yeniköy şehir karmaşasından uzak kabul edilecek bir yapıya sahiptir. Peki Yeniköy nerede?

        Giriş: 13.10.2025 - 18:07 Güncelleme: 13.10.2025 - 18:07
        Yeniköy nerede?
        Yeniköy, İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı, Boğaziçi’nin kuzey kıyısında yer alan seçkin bir semttir. Tarihi dokusunu koruyan ahşap yalıları, deniz kenarındaki kafeleri ve sakin sokaklarıyla yerli yabancı birçok kişinin favorilerine girmiştir.

        Yeniköy, Osmanlı döneminden bu yana seçkin yaşam alanlarından biri olmuştur. Günümüzde de bu yapısını korumaya devam eder. Yeniköy, günümüzde hem yerli halk hem de yabancılar için gözde bir semt olmuştur. Bu semt, sahip olduğu doğal güzelliklerle olduğu kadar sosyal yaşamıyla da İstanbul’un en özel noktalarından biri olmuştur.

        YENİKÖY NEREDE?

        Yeniköy nerede? Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde yer alan Yeniköy, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda konumlanır. Boğaziçi’nin kuzey kıyısında, Sarıyer ilçesi sınırlarında bulunan semt, İstinye ve Tarabya arasında konumlanmıştır. Sahil boyunca uzanan yapısıyla denizle iç içe bir yaşam sunar. Bu anlamda Yeniköy’e gelen birçok ziyaretçi vardır.

        YENİKÖY HANGİ ŞEHİRDE?

        Yeniköy hangi şehirde? Avrupa Yakası’nda bulunan Yeniköy, İstanbul Boğaz hattında yer alır. Sarıyer ilçesinin en tanınan mahallelerinden biri olmuştur. Şehrin merkezine hem sahil yolu hem de ana yollar üzerinden kolay ulaşım mümkündür.

        YENİKÖY HANGİ İLDE?

        Yeniköy hangi ilde? Türkiye’nin İstanbul iline bağlı olan bir semttir. İstanbul’un Sarıyer ilçesi sınırları içerisinde bulunan semt, özellikle lüks konutları, tarihi yapıları ve deniz manzaralı sokaklarıyla kentin elit bölgelerinden biri olarak anılır.

        YENİKÖY HANGİ BÖLGEDE?

        Yeniköy hangi bölgede yer alıyor? Ülkemizin Marmara Bölgesi’nde bulunan Yeniköy, kozmopolit özelliğe sahip olan İstanbul’un deniz kıyısındaki en özellikli yerleşimlerinden biri olma niteliği taşır. Birçok kişi Yeniköy semtini parlak denizi ve karakteristik yalılarıyla tanır.

        YENİKÖY KONUMU NEDİR?

        Yeniköy konumu nedir? İstanbul Sarıyer ilçesi sınırlarında yer alan Yeniköy;

        • Boğaziçi’nin Avrupa Yakası’ndadır.
        • Güneyinde İstinye,
        • Kuzeyinde Tarabya,
        • Doğusunda ise Boğaz bulunur.

        YENİKÖY HAKKINDA BİLGİLER

        • Yeniköy’ün Osmanlı döneminde Rum, Ermeni ve Yahudi topluluklarının yaşadığı kozmopolit bir yerleşim olduğu bilinir.
        • Günümüzde de bu tarihi izler, semtte halihazırda bulunan kiliseler aracılığıyla hissedilir.
        • Bölge, tarihi yalıları ve denize sıfır konumlu konaklarıyla tanınır.
        • Özellikle Sait Halim Paşa Yalısı, bu semtin simgesel yapılarından olmuştur.
        • Yeniköy sahili boyunca uzanan kafeler, balık restoranları ve butik pastaneler, Boğaz manzarasında keyifli bir atmosfer sunar.
        • Yeniköy’e İstinye veya Tarabya üzerinden sahil yolu ile ulaşmak mümkündür.
        • Ayrıca Hacıosman metrosu ve deniz ulaşımı da semte yakın alternatifler arasındadır.
        • Semt, yeşil alanları ve Boğaz kıyısındaki yürüyüş rotalarıyla İstanbul’un gözdeleri arasına girmiştir.
        • Yeniköy Rum Ortodoks Kilisesi, Aya Yorgi Kilisesi ve eski köşkleriyle bölge, Boğaziçi’nin tarihi kimliğini gözler önüne serer.
        • Önceleri harap bir semt olduğu, ancak daha sonra Osmanlılar tarafından imar edildiği bilinir.
        • Burada en fazla ziyaret edilen canlı yer ise Köybaşı Caddesi’dir.

        YENİKÖY’DE GEZİLECEK YERLER

        • Yeniköy İskelesi
        • Osman Reis Camii
        • Yeniköy Sinagogu
        • Yeniköy Rum Ortodoks Kilisesi
        • Yeniköy Yeni Camii
        • Yeniköy Yalıları
        • Dadyan Yalısı
        • İkiz Yalı
        • Avusturya Büyükelçiliği Yazlık Binası
        • Simitçi Salih Sokak
        • Yeniköy Korusu / Yeniköy Korusu Parkı
        • Tarihi Çeşmeler
        • Aya Yorgi Kilisesi
        • Yeniköy Mezarlığı
        • Yeniköy Kasrı
        • Hasip Paşa Yalısı,
        • Sadullah Paşa Yalısı
        • Kont Ostrorog Yalısı
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
