Yeniköy, İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı, Boğaziçi’nin kuzey kıyısında yer alan seçkin bir semttir. Tarihi dokusunu koruyan ahşap yalıları, deniz kenarındaki kafeleri ve sakin sokaklarıyla yerli yabancı birçok kişinin favorilerine girmiştir.

Yeniköy, Osmanlı döneminden bu yana seçkin yaşam alanlarından biri olmuştur. Günümüzde de bu yapısını korumaya devam eder. Yeniköy, günümüzde hem yerli halk hem de yabancılar için gözde bir semt olmuştur. Bu semt, sahip olduğu doğal güzelliklerle olduğu kadar sosyal yaşamıyla da İstanbul’un en özel noktalarından biri olmuştur.

YENİKÖY NEREDE?

Yeniköy nerede? Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde yer alan Yeniköy, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda konumlanır. Boğaziçi’nin kuzey kıyısında, Sarıyer ilçesi sınırlarında bulunan semt, İstinye ve Tarabya arasında konumlanmıştır. Sahil boyunca uzanan yapısıyla denizle iç içe bir yaşam sunar. Bu anlamda Yeniköy’e gelen birçok ziyaretçi vardır.

Yeniköy hangi şehirde? Avrupa Yakası'nda bulunan Yeniköy, İstanbul Boğaz hattında yer alır. Sarıyer ilçesinin en tanınan mahallelerinden biri olmuştur. Şehrin merkezine hem sahil yolu hem de ana yollar üzerinden kolay ulaşım mümkündür. Yeniköy hangi ilde? Türkiye'nin İstanbul iline bağlı olan bir semttir. İstanbul'un Sarıyer ilçesi sınırları içerisinde bulunan semt, özellikle lüks konutları, tarihi yapıları ve deniz manzaralı sokaklarıyla kentin elit bölgelerinden biri olarak anılır. Yeniköy hangi bölgede yer alıyor? Ülkemizin Marmara Bölgesi'nde bulunan Yeniköy, kozmopolit özelliğe sahip olan İstanbul'un deniz kıyısındaki en özellikli yerleşimlerinden biri olma niteliği taşır. Birçok kişi Yeniköy semtini parlak denizi ve karakteristik yalılarıyla tanır. Yeniköy konumu nedir? İstanbul Sarıyer ilçesi sınırlarında yer alan Yeniköy;

Boğaziçi’nin Avrupa Yakası’ndadır.

Güneyinde İstinye,

Kuzeyinde Tarabya,

Doğusunda ise Boğaz bulunur. YENİKÖY HAKKINDA BİLGİLER Yeniköy’ün Osmanlı döneminde Rum, Ermeni ve Yahudi topluluklarının yaşadığı kozmopolit bir yerleşim olduğu bilinir.

Günümüzde de bu tarihi izler, semtte halihazırda bulunan kiliseler aracılığıyla hissedilir.

Bölge, tarihi yalıları ve denize sıfır konumlu konaklarıyla tanınır.

Özellikle Sait Halim Paşa Yalısı, bu semtin simgesel yapılarından olmuştur.

Yeniköy sahili boyunca uzanan kafeler, balık restoranları ve butik pastaneler, Boğaz manzarasında keyifli bir atmosfer sunar.

Yeniköy’e İstinye veya Tarabya üzerinden sahil yolu ile ulaşmak mümkündür.

Ayrıca Hacıosman metrosu ve deniz ulaşımı da semte yakın alternatifler arasındadır.

Semt, yeşil alanları ve Boğaz kıyısındaki yürüyüş rotalarıyla İstanbul’un gözdeleri arasına girmiştir.

Yeniköy Rum Ortodoks Kilisesi, Aya Yorgi Kilisesi ve eski köşkleriyle bölge, Boğaziçi’nin tarihi kimliğini gözler önüne serer.

Önceleri harap bir semt olduğu, ancak daha sonra Osmanlılar tarafından imar edildiği bilinir.

Burada en fazla ziyaret edilen canlı yer ise Köybaşı Caddesi’dir. YENİKÖY’DE GEZİLECEK YERLER Yeniköy İskelesi

Osman Reis Camii

Yeniköy Sinagogu

Yeniköy Rum Ortodoks Kilisesi

Yeniköy Yeni Camii

Yeniköy Yalıları

Dadyan Yalısı

İkiz Yalı

Avusturya Büyükelçiliği Yazlık Binası

Simitçi Salih Sokak

Yeniköy Korusu / Yeniköy Korusu Parkı

Tarihi Çeşmeler

Aya Yorgi Kilisesi

Yeniköy Mezarlığı

Yeniköy Kasrı

Hasip Paşa Yalısı,

Sadullah Paşa Yalısı

Kont Ostrorog Yalısı

