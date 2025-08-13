Habertürk
        Çakal, 17 Ağustos'ta Yenikapı'da sahneye çıkacak 

        Giriş: 13.08.2025 - 12:18 Güncelleme: 13.08.2025 - 12:18
        Emirhan Çakal, sahne performansıyla hayranlarına seslenecek. Geçtiğimiz günlerde Hatay’da düzenlenen Gençlik Festivali’nde 20 bin kişiye coşku dolu anlar yaşatan sanatçı, bu kez İstanbul’un en büyük açık hava konserlerinden birinde sevenleriyle buluşacak.

        Yayınladığı hit şarkılarla milyonların beğenisini kazanan Çakal, 17 Ağustos’ta saat 21.00’de Yenikapı’da sahne alacak.

        Bu özel gecede 110 kişilik dev dans ekibiyle, Türkçe rap sahnesinde bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş bir şov hazırlayan Çakal; etkileyici sahne girişi, özel konsepti ve enerjisiyle Yenikapı’yı dev bir müzik arenasına çevirecek.

        #Çakal

