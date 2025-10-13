Yenikapı, İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı, tarihi ve modern yönüyle dikkat çeken bir semttir. Marmara Denizi kıyısında yer alır ve ziyaretçilerine görsellik sunar. Semt, ulaşım açısından da son derece merkezi bir konuma sahiptir. Marmaray, metro ve feribot hatlarının birleştiği noktada bulunan Yenikapı, aynı zamanda İstanbul’un en büyük miting ve konser alanlarından birine ev sahipliği yapar. Peki Yenikapı konumu nedir? Gezilecek yerleri var mı?

YENİKAPI NEREDE?

Arkeolojik kazılarda bulunan binlerce yıllık kalıntılar sayesinde bulunduğu şehrin tarihine ışık tutan önemli bir yer olan Yenikapı nerede? Yenikapı, Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda konumlanır. Burası, şehrin tarihi yarımadası sınırları içindedir ve Fatih ilçesine bağlıdır. Marmara Denizi kıyısında olmasıyla deniz yolu ile de karşı yakadan kolayca ulaşım imkânı vardır.

YENİKAPI HANGİ ŞEHİRDE?

Yenikapı hangi şehirde yer alıyor? İstanbul şehrinde bulunan Yenikapı, şehrin Avrupa Yakası’nda, Fatih ilçesi sınırları içindedir. Tarihi yarımadanın güneyinde bulunur. Yenikapı, şehirdeki ulaşım bağlantı noktalarından biri olarak dikkat çekmiştir.

YENİKAPI HANGİ İLDE? Yenikapı hangi ilde? İstanbul şehrine bağlı Fatih ilçesinin mahallelerinden biridir. Özellikle etkinlik alanıyla son dönemin en bilinenleri arasına girmiştir. Yenikapı, sahil boyunca uzanan konumuyla hem ticari hem kültürel açıdan oldukça aktif bir bölgedir. YENİKAPI HANGİ BÖLGEDE? Yenikapı hangi bölgede? Türkiye’nin Marmara Bölgesi içinde yer alır. Marmara Bölgesi, ülkenin ekonomik ve kültürel merkezi konumundadır. Yenikapı da burada en dikkat çekenler arasındadır. YENİKAPI KONUMU NEDİR? Yenikapı konumu nedir? İstanbul Fatih ilçesi sınırlarında yer alan Yenikapı, Marmara Denizi kıyılarında yer alır. İşte semt ile ilgili bazı konum bilgileri; Doğusunda Kumkapı,

Batısında Aksaray,

Kuzeyinde Laleli,

Güneyinde ise sahil şeridi vardır. YENİKAPI HAKKINDA BİLGİLER Yenikapı, Bizans döneminden bu yana liman bölgesi olarak kullanılmıştır.

2004 yılında başlayan Marmaray kazıları sırasında ortaya çıkan 8.000 yıllık yerleşim izleri, İstanbul’un tarihini yeniden şekillendirmiştir.

Söz konusu kazılarda Bizans dönemine ait 37 gemi batığı bulunmuştur. Bu batıklar, dünya denizcilik tarihi açısından büyük önem taşır.

Yenikapı, Marmaray, M2 ve M1 metro hatları, deniz otobüsleri ve tramvay hatlarıyla İstanbul’un en önemli ulaşım kavşaklarından biridir.

Yenikapı Etkinlik Alanı ve bir diğer ismiyle Yenikapı Miting Alanı, Türkiye’nin en geniş açık hava alanlarından biridir.

Söz konusu etkinlik alanında milli bayramlar, konserler, festivaller ve çeşitli organizasyonlar düzenlenir.

Sahil şeridi boyunca yürüyüş yolları, bisiklet parkurları ve deniz manzaralı dinlenme alanları bulunur.

Yenikapı, Sultanahmet Meydanı gibi tarihi noktalara yakınlığıyla da ziyaret sebebidir. YENİKAPI GEZİLECEK YERLER Yenikapı Mevlevihanesi

Yenikapı Batıkları

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Theodosius Surları

Mermer Kule

Yedikule Hisarı

Aya Myrelaion (Bodrum Camii)

Laleli Camii

Taşhan

Theotokos Kyriotissa / Aya Akataleptos (Kalenderihane Camii)

Aya Theodoros (Vefa Kilise Camii)

Valens Su Kemeri (Bozdoğan Kemeri)

Aziz Polyeuktos Kilisesi kalıntıları

Marcianus Sütunu (Kıztaşı)

Surp Tateos Partoğomeos Ermeni Kilisesi

Yedikule Kapısı

Yedikule Bostanları

Bezmen Mensucat Eski Fabrika Bacası

Yedişehitler Anıtı

Yenikapı Marina

Yavuz Sultan Selim Camii

