Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Yenikapı nerede? Yenikapı hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Bulunduğu şehrin kalbinde yer alan Yenikapı, tarihi yarımadanın modern yüzünü temsil eden bir semttir. Ulaşım ağlarının kesişim noktasında olmasıyla her gün birçok ziyaretçi alır. Sahip olduğu arkeolojik keşif alanları ve dev etkinlik alanıyla kentin kültürel merkezlerinden biri olmuştur. Peki Yenikapı nerede? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2025 - 18:50 Güncelleme: 13.10.2025 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yenikapı nerede?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yenikapı, İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı, tarihi ve modern yönüyle dikkat çeken bir semttir. Marmara Denizi kıyısında yer alır ve ziyaretçilerine görsellik sunar. Semt, ulaşım açısından da son derece merkezi bir konuma sahiptir. Marmaray, metro ve feribot hatlarının birleştiği noktada bulunan Yenikapı, aynı zamanda İstanbul’un en büyük miting ve konser alanlarından birine ev sahipliği yapar. Peki Yenikapı konumu nedir? Gezilecek yerleri var mı?

        YENİKAPI NEREDE?

        Arkeolojik kazılarda bulunan binlerce yıllık kalıntılar sayesinde bulunduğu şehrin tarihine ışık tutan önemli bir yer olan Yenikapı nerede? Yenikapı, Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda konumlanır. Burası, şehrin tarihi yarımadası sınırları içindedir ve Fatih ilçesine bağlıdır. Marmara Denizi kıyısında olmasıyla deniz yolu ile de karşı yakadan kolayca ulaşım imkânı vardır.

        YENİKAPI HANGİ ŞEHİRDE?

        Yenikapı hangi şehirde yer alıyor? İstanbul şehrinde bulunan Yenikapı, şehrin Avrupa Yakası’nda, Fatih ilçesi sınırları içindedir. Tarihi yarımadanın güneyinde bulunur. Yenikapı, şehirdeki ulaşım bağlantı noktalarından biri olarak dikkat çekmiştir.

        YENİKAPI HANGİ İLDE?

        Yenikapı hangi ilde? İstanbul şehrine bağlı Fatih ilçesinin mahallelerinden biridir. Özellikle etkinlik alanıyla son dönemin en bilinenleri arasına girmiştir. Yenikapı, sahil boyunca uzanan konumuyla hem ticari hem kültürel açıdan oldukça aktif bir bölgedir.

        YENİKAPI HANGİ BÖLGEDE?

        Yenikapı hangi bölgede? Türkiye’nin Marmara Bölgesi içinde yer alır. Marmara Bölgesi, ülkenin ekonomik ve kültürel merkezi konumundadır. Yenikapı da burada en dikkat çekenler arasındadır.

        YENİKAPI KONUMU NEDİR?

        Yenikapı konumu nedir? İstanbul Fatih ilçesi sınırlarında yer alan Yenikapı, Marmara Denizi kıyılarında yer alır. İşte semt ile ilgili bazı konum bilgileri;

        • Doğusunda Kumkapı,
        • Batısında Aksaray,
        • Kuzeyinde Laleli,
        • Güneyinde ise sahil şeridi vardır.

        YENİKAPI HAKKINDA BİLGİLER

        • Yenikapı, Bizans döneminden bu yana liman bölgesi olarak kullanılmıştır.
        • 2004 yılında başlayan Marmaray kazıları sırasında ortaya çıkan 8.000 yıllık yerleşim izleri, İstanbul’un tarihini yeniden şekillendirmiştir.
        • Söz konusu kazılarda Bizans dönemine ait 37 gemi batığı bulunmuştur. Bu batıklar, dünya denizcilik tarihi açısından büyük önem taşır.
        • Yenikapı, Marmaray, M2 ve M1 metro hatları, deniz otobüsleri ve tramvay hatlarıyla İstanbul’un en önemli ulaşım kavşaklarından biridir.
        • Yenikapı Etkinlik Alanı ve bir diğer ismiyle Yenikapı Miting Alanı, Türkiye’nin en geniş açık hava alanlarından biridir.
        • Söz konusu etkinlik alanında milli bayramlar, konserler, festivaller ve çeşitli organizasyonlar düzenlenir.
        • Sahil şeridi boyunca yürüyüş yolları, bisiklet parkurları ve deniz manzaralı dinlenme alanları bulunur.
        • Yenikapı, Sultanahmet Meydanı gibi tarihi noktalara yakınlığıyla da ziyaret sebebidir.

        YENİKAPI GEZİLECEK YERLER

        • Yenikapı Mevlevihanesi
        • Yenikapı Batıkları
        • İstanbul Arkeoloji Müzeleri
        • Theodosius Surları
        • Mermer Kule
        • Yedikule Hisarı
        • Aya Myrelaion (Bodrum Camii)
        • Laleli Camii
        • Taşhan
        • Theotokos Kyriotissa / Aya Akataleptos (Kalenderihane Camii)
        • Aya Theodoros (Vefa Kilise Camii)
        • Valens Su Kemeri (Bozdoğan Kemeri)
        • Aziz Polyeuktos Kilisesi kalıntıları
        • Marcianus Sütunu (Kıztaşı)
        • Surp Tateos Partoğomeos Ermeni Kilisesi
        • Yedikule Hisarı
        • Yedikule Kapısı
        • Yedikule Bostanları
        • Bezmen Mensucat Eski Fabrika Bacası
        • Yedişehitler Anıtı
        • Yenikapı Marina
        • Yavuz Sultan Selim Camii
        • İstanbul Arkeoloji Müzeleri
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mısır'da tarihi Gazze zirvesi
        Mısır'da tarihi Gazze zirvesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan havada 'Netanyahu' diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan havada 'Netanyahu' diplomasisi
        ABD Başkanı Trump İsrail'de
        ABD Başkanı Trump İsrail'de
        Ateşkesin ardından ilk esir takası
        Ateşkesin ardından ilk esir takası
        Mısır'da tarihi barış zirvesi
        Mısır'da tarihi barış zirvesi
        Dünyadan Türkiye'ye Gazze teşekkürü
        Dünyadan Türkiye'ye Gazze teşekkürü
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Daha 17 yaşındaydı... Çuval için feci ölüm!
        Daha 17 yaşındaydı... Çuval için feci ölüm!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! Caniye ceza yağdı!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! Caniye ceza yağdı!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!
        İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!
        Türkiye'de 5 bin ton altın var
        Türkiye'de 5 bin ton altın var
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        Habertürk Anasayfa