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Yenikapı'da kaza yapan İETT otobüsü şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Yenikapı'da İETT otobüsünün 7 araca çarpması sonucu 14 kişinin yaralandığı kazada gözaltına alınan İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı

07.09.2022 - 11:49 | Güncelleme: ABONE OL
Yenikapı'da kaza yapan İETT otobüsü şoförünün ifadesi ortaya çıktı
Kaza yapan İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı
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DHA

Yenikapı'da İETT otobüsünün 7 araca çarpması sonucu 14 kişinin yaralandığı kazanın ardından İETT şoförü Salih Adanır gözaltına alındı. Adanır ifadesinde perondan çıktıktan sonra altgeçide yaklaştığı sırada hızını kesmek istediğini, frenin ağırlaştığını ve aracın yavaşlamadığını söylediği öğrenildi.

Kaza, dün saat 12:45 sıralarında Şehit Vefa Karakurdu alt geçidinde meydana geldi. İETT otobüsünün şoförü alt geçitte önce içerisinde 5 kişilik ailenin bulunduğu araca çarptı. Ardından Kennedy Caddesi'nde bulunan taksiye çarptı. Taksiden sonra yaklaşık 50 metre sürüklenen otobüs, motosikleti de ezdi. İETT otobüsü toplam 7 araca çarptıktan sonra durabildi. Kazada 14 kişi yaralandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan İETT şoförü Salih Adanır'ın emniyete verdiği ifadesinde, Yenikapı'daki perondan çıktıktan sonra altgeçide yaklaştığı sırada hızını kesmek istediği, frenin ağırlaştığını ve aracın yavaşlamadığını belirtti. Adanır, kornayla önündeki araca ikazda bulunmasına rağmen öndeki aracın hızlanmadığı ve önce önündeki araca sonra da bariyerlere çarptığını ifade etti. Aracın freninin tutmamasından kaynaklı kazanın yaşandığını söyleyen Adanır, kazadan hemen sonra otobüsten inerek diğer araçlara yardıma gittiğini belirtti.

OTOBÜSÜN MUAYENEDEN GEÇTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Öte yandan İETT otobüsünün 3 Eylül 2022 tarihinde fren testlerinin ve araç teknik muayenelerinin yapıldığı ve muayeneden geçtiği bilgisine ulaşıldı. İETT muayene geçerlilik tarihinin ise 2 Mart 2023 tarihine kadar devam ettiği ayrıca bununla birlikte aracın muayenesinin yapıldığı ve 28 Şubat 2023 tarihine kadar devam ettiği öğrenildi.

KAZA YAPAN OTOBÜSÜ TEST ETTİLER

Kazanın ardından İETT garajına götürülen otobüsün fren ve teknik testleri yapıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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