Yenikapı'da Ayasofya'dan izler

Anadolu Ateşi'nin gösterisi, Ayasofya'dan izler taşıdı. Türkiye'nin farklı yörelerine ait halk danslarını, Anadolu'nun kültürel tarihinin müziğiyle harmanlandığı Anadolu Ateşi'nin gösterisinde Balkanlar'dan Kafkaslara, Doğu'dan Batı'ya kadar birçok yörenin halk oyunları sergilendi

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Yaz aylarının eğlence etkinliklerinden biri olan "Tik Tak'la Park Et Seyret", İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi'nde gösteri sanatları ve konserler düzenleniyor. Anadolu Ateşi de sahneye çıkarak otomobil içindeki seyircilere kültürel bir eğlence sundu.

Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen 'İlk Dans Öğretmenimize Saygıyla...' görselinin sahnedeki perdeye yansıtılmasının ardından 'Tanrıların Dağı - Nemrut Ateş Töreni' gösterisiyle başlayan gecede, otomobilleriyle İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi'ni dolduranlar etkileyici performanslara tanık oldular. Ayasofya'dan izlerde taşıyan iki bölümlük gösteri yaklaşık 2,5 saat sürdü.